القبض على 6 أشخاص محكوم عليهم بـ150 سنة سجنًا بسوهاج

وتم ضبط المحكوم عليه صفوت.ت المقيم دائرة مركز العسيرات فى القضية رقم 4580 لسنة 2014 جنايات مركز العسيرات كلى رقم 1664غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 8 /2/2015 استعمال قوة، وضبط المحكوم عليه بدوى.إ.ف.ع.ح المقيم دائرة مركز العسيرات فى القضية رقم 3198 لسنة 2014 جنايات مركز العسيرات كلى رقم 1023 غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 9 /5/2015 " قتل عمد"، وضبط المحكوم عليه هاشم.ع.ع. ع المقيم دائرة مركز ساقلته فى القضية رقم 5240 لسنة 2014 جنايات مركز العسيرات كلى رقم 1331 غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 5 /1/2015 "سرقة بالإكراه".
كما تم ضبط المحكوم عليه رمضان.ع.ع المقيم دائرة مركز ساقلته فى القضية رقم 5240 لسنة 2014 جنايات مركز ساقلته كلى رقم 1331 غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 5 /1/2015 "سرقة بالإكراه"، المحكوم عليه صابر.ج.ع المقيم دائرة مركز دار السلام فى القضية رقم 4820 لسنة 2012 جنايات مركز دار السلام كلى رقم 722 غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 12 /3/2013 "سرقة بالإكراه" وضبط المحكوم عليه علاء.م.ح.م المقيم دائرة مركز المنشاة فى القضية رقم 3225 لسنة 2015 جنايات مركز المنشاة كلى رقم 458 غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 11 /1/2016 "سلاح" تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المتهمين وجار تنفيذ قرارات ترحيلهم .
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