فيتامين “D” يمنحك الطاقة ويخفض ضغط الدم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن فيتامين “D”، مسئول عن إعطاء المزيد من الطاقة والقدرة على على التحمل البدنى إضافة إلى أنه يخفض ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن فيتامين “D”، ضرورى لامتصاص الكالسيوم من قبل الجسم، وهذا يقلل من هشاشة العظام ويعزز قوتها ويقلل من حدوث الكسور.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 200 شخص، ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من فيتامين “D”، ارتفعت لديهم الطاقة إلى أعلى مستوياتها مع انخفاض ضغط الدم.

وأوضح الباحثون من أدنبره باسكتلاندا، أن أولئك الذين لديهم مستويات مناسبة من فيتامين D تقلص لديهم هرمون الإجهاد "الكورتيزول" الذى يسبب ارتفاع فى ضغط الدم كما أنه يضيق الأوعية الدموية.

وأضاف الباحثون أن نقص فيتامين “D” ظاهرة فى العالم الحالى، لافتين إلى ان الطريقة الأكثر فعالية لاستيعاب الكمية المناسبة من هذا الفيتامين من خلال أشعة الشمس مباشرة على الجلد وليس خلف الزجاج.