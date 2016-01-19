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الحكم فى الطعن على حظر النشر بتزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012.. اليوم

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الحكم فى الطعن على حظر النشر بتزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012.. اليوم الحكم فى الطعن على حظر النشر بتزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012.. اليوم
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التى أجريت عام 2012، والتى أسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وكان المحامى سمير صبرى قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى، بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أصدر قرارا بحظر نشر أى مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التى تباشرها النيابة فى بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسى.

وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.

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مصر 365