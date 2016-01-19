زوجة بشار الأسد: الحضارة السورية عمرها 7 آلاف سنة.. وداعش هم وحوش الأرض

قالت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السورى بشار الأسد، إن العالم توقع أن لن يستمر النظام السورى فى الحرب الدائرة فى بلادها الآن وعدم قدرته على الاستمرار فيها.

وأضافت "أسماء" خلال كلمة لها أثناء حفل لتكريم الطلاب مساء أمس الاثنين، "أن الحضارة السورية عمرها 7 آلاف سنة، مؤكدة: "مهما حاول الجميع لن يغّير الحضارة السورية".

ووصفت زوجة بشار الأسد، عناصر داعش، بــ "وحوش الأرض"، مُدينة العمليات العسكرية التى شنها التنظيم ضد قوات النظام السورى فى مدينة دير الزور.

وأكدت، استمرار النظام السورى بكل قوته وجنوده فى ما وصفته بـ "الحرب البربرية" التى يخوضها تنظيم داعش ضد القوات النظامية.

>