بالفيديو.. الأردن تطلق حوارا وطنيا لتطوير الخدمة الاجتماعية

أطلقت ريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، مائدة حوار حول مهنة الأخصائى الاجتماعى باعتباره أولوية وطنية ضمن رؤية الأردن خلال الفترة من 2015 - 2025.

وقالت أبو حسان أن حصول الأخصائيين الاجتماعيين على شهادات مزاولة المهنة أمر ممكن، من خلال تطوير مسار مهنى لهم وربطه بالحوافز والمكافآت، مشيرة إلى أنه آن الاوان لأن يصبح العمل الاجتماعى مهنة معترفا بها مثل بقية المهن".

وتابعت أبو حسان أن الحافز الأكبر لكافة الجهود الاصلاحية التى تنفذها الوزارة، هى ترجمة لرؤية متبنى التطوير والإصلاح فى المملكة الملك عبد الله الثانى.