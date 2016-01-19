الدورة الرابعة لمهرجان الإبداع للفنون التشكيلية بثقافة الإسماعيلية 9 فبراير

ينظم فرع ثقافة الإسماعيلية مهرجان الإبداع الرابع خلال الفترة من 9 فبراير حتى 11 فبراير 2016 بقصر ثقافة الإسماعيلية، وسيضم معارض وورش فنون تشكيلية وندوات ومحاضرات وعروض موسيقية (معرض فنون تشكيلية، معرض لفنون الطفل، معرض للخط العربى، معرض تصوير فوتوغرافى، معرض فنون بيئية ويدوية، ورش عمل ومحاضرات وندوات).

وقال ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، إن المهرجان سوف يستضيف كلا من الدكتور السيد القماش والفنان الناقد د خالد هنو ونخبة من فنانى الإسماعيلية والمحافظات .

وأشار ماهر كمال غلى أن الثقافة تستقبل أعمال الفنانين التشكيليين من كافة المحافظات بمرسم قصر ثقافة الإسماعيلية فى مجالات (الرسم والتصوير والنحت والفوتوغرافيا والجرافيك والخط العربى والعمل المركب، الأشغال البيئية واليدوية وفنون الطفل) حتى 30 يناير 2016 ولن تقبل أى اعتمال بعد هذا التوقيت.

وأضاف مدير ثقافة الإسماعيلية أن حرية الموضوع والمقاسات متروكة للفنان شرط إلا يكون تم عرضها من قبل وتقدم بالإخراج المناسب للعرض، وأن يتقدم كل فنان بما لا يزيد عن عملين فقط فى مجال واحد ولجنة فرز وتحكيم باختيار الأعمال وسيتم منح المشاركين شهادات تقدير على المشاركة فى المهرجان.

مقرر عام المهرجان مروة سعد الدين، مسئول الندوات والورش د. منى الصياد، تنسيق ومسئول المعارض زينب مطر وإيمان سلام ومحمد ربيع ومحمد النادى ونرمين السيد وإسلام البنا وإسلام عباس ورنا محمد ومنى العيادى وسماح على.

ولجان تحكيم المعارض تضم كلا من الفنانين د. السيد القماش ود. خالد هنو وعوض الخولى والرئيس التنفيذى للمهرجان الفنان محمد النادى.