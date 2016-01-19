أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قذاف الدم يدعو لـ"مصالحة ليبية كبرى".. ويؤكد: "نظامنا يمثل 50% من الشعب"

Google+ Print
قذاف الدم يدعو لـ"مصالحة ليبية كبرى".. ويؤكد: "نظامنا يمثل 50% من الشعب" قذاف الدم يدعو لـ"مصالحة ليبية كبرى".. ويؤكد: "نظامنا يمثل 50% من الشعب"
قال أحمد قذاف الدم، المبعوث الشخصى السابق للعقيد الليبى الراحل معمر القذافى وابن عمه، إن ليبيا دخلت فى مرحلة خطيرة وهى الآن على مشارف معركة دموية كبرى، فى ظل المواجهات والصراعات الدائرة على أراضيها، مطالباً الليبية بالإفراج عن آلاف المظلومين بالسجون، واصفاً الأربعة أعوام التى خلفت الثورة الليبية بـ"4 سنوات عجاف".

كما دعا "قذاف الدم" فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"، بضرورة عقد مصالحة كبرى بين الليبيين وإقامة حكومة محايدة، مطالباً الحكومة الليبية الحالية بالإفراج عن كل الليبيين دون قيد أو شرط.

وتابع: "أمد يدى إلى النظام الليبى الحالى وأقول لهم أفرجوا عن كل الليبيين دون قيد أو شرط، وسنقدم تنازلات حرصاً على الوطن قبل فوات الآوان، لترتفع راية السلام الليبى، التى يمكن من خلالها أن يصبح خصوم الأمس حلفاء اليوم فى مواجهة هذا الواقع الجديد الذى يهدد المنطقة بعيد عن تحالفات الغرب"، لافتاً إلى أن العرب يموتون كالنعام كل يوم نتيجة الانفجارات والمداهمات، بما يخدم الاعداء، مضيفاً أنه لولا الرئيس السيسى لكانت أسوأ من ليبيا وسوريا.

وأستطرد، قائلاً :"لابد أن يكون أنصار ثورة الفاتح طرفاً فى هذه الحكومة، فنحن النظام الليبى السابق، نشكل أكثر من 50% من الشعب الليبيى فى القبائل والقوى السياسة والقوات المسلحة والسياسيين والنخب وغيرهم".


>قذاف الدم: قطر "قبيلة"..والتحالف مع العدو "خيانة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"