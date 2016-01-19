بالفيديو.. محمود المصرى لـ"بوضوح": "المهدى المنتظر" سيظهر قريباً

قال الشيخ محمود المصرى ، الداعية الإسلامى، إن العالم الآن يستعد لظهور "المهدى المنتظر"، موضحاً أن ظهروه يعتبر العلامة الوسطى والتى تسبق علامات الساعة الكبرى، قائلاً : "انتظروا المهدى قريباً".

وأضاف الشيخ محمود المصرى مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامجه "بوضوح"، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المهدى المنتظر "من آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن بن على"، مشيراً إلى أن اسمه سيكون مثل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم "محمد بن عبد الله".

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وأوضح "المصرى" أن المهدى المنتظر "سيبايع له بين الركن والمقام عند الكعبة المشرفة، ويقود المسلمين إلى عدة انتصارات ".

اليوم.. الشيخ محمود المصرى يبرز تعاملات الإسلام مع الأديان فى "بوضوح"