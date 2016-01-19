905 وحدات صحية و80 مستشفى لاستقبال المنتفعين من العلاج بالكروت الذكية

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أنه بنهاية شهر يناير الجارى سيكون تم الانتهاء من تفعيل برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصاب معاش الضمان الاجتماعى فى 18 محافظة .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المرحلة الثانية من مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين والتى من المقرر الانتهاء منها فى يونيو 2016 تتضمن تفعيل البرنامج فى 15 محافظة وهى البحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية والقاهرة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والمنيا والإسكندرية والفيوم ودمياط والجيزة والوادى الجديد ومطروح .

وأوضحت المصادر أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم تطبيقها فى 905 وحدة صحية منتشرة فى القرى كما سيتم تخصيص 80 مستشفى لاستقبال المحالين من هذه الوحدات.

"الصحة": علاج 15 ألف و701 حالة بالكروت الذكية فى 16 محافظة وإحالة 2277 للمستشفيات لتلقى العلاج الكامل.. 5.3% نسبة تردد غير القادرين على الوحدات.. و7.2 مليون فرد يستفيدون من المشروع بنهاية يونيو 2016