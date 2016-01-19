نصائح لتحسين الحالة المزاجية بالطعام.. أهمها اختار أكلك واستمتع بريحته

الطعام يتحكم بشكل كبير فى الحالة النفسية والمزاجية لبنى الإنسان، ومن المفارقات أن كل الطعام الصحى يزيد حالة الشعور بالسعادة ويحسن المزاج، فى حين أن أغلب المأكولات غير الصحية، والتى تسبب أضرارا عضوية بالجسم ووظائفه، تسئ إلى الحالة النفسية وتعكر صفو متناولها.

الدكتور محمد ممدوح، أخصائى الجهاز الهضمى، أوضح أن الأنظمة التى تعتمد على الطعام الغنى بالخضراوات والسلطات والورقيات والبروتين الخالى من الدهن، تزيد من الشعور بمزاج جيد، فى حين أن الدهون تسبب التوتر.

وقدم أخصائى الجهاز الضمى مجموعة من النصائح، لتحسين الحالة المزاجية عن طريق الطعام أهمها:

- راقب نفسك، فلكل شخص طعام محبب يشعر بالفرح والنهم والسعادة بمجرد رؤيته، فاحرص على تناول هذا النوع خلال أسبوعك كى تشعر بالسعادة.

>- لا تتناول طعامك منفردا، ففى الجماعة يعمل طعامك على تحسين السيرتونين فى الدماغ لتشعر بالسعادة.

>- تبادل الأحاديث المحببة المختصرة أثناء تناول الطعام.

>- استمتع برائحة طعامك وأنت تطهيه كى تتخلل هذه الروائح الدماغ لترفع السيرتونين.

>- البروكلى والخضراوات الورقية والسلطات والمقبلات غير المالحة مهمة للغاية إذا كنت تريد الشعور بالسعادة.

>- الطعام الغنى بالدسم، يقلل شعورك بمزاج حسن.

>- تناولك كميات صغيرة ووجبات كثيرة يحسن حالتك المزاجية ويحسن عمل الدماغ.

>- البرتقال والليمون واليوسفى أفضل الخيارات للتمتع بمزاج جيد.