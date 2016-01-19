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اليوم.. نظر إعادة محاكمة 9 متهمين فى "أحداث عنف العياط"

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اليوم.. نظر إعادة محاكمة 9 متهمين فى "أحداث عنف العياط" اليوم.. نظر إعادة محاكمة 9 متهمين فى "أحداث عنف العياط"
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الثلاثاء، جلسة إجراءات إعادة محاكمة 9 متهمين فى واقعة أحداث "عنف العياط" التى وقعت فى أغسطس من عام 2013 .

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

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مصر 365