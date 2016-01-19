أمير الباحة يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة أمس، توفيق بن عثمان الحقيل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، بمناسبة تعيينه مديراً للفرع.

ورحب أمير المنطقة، بالحقيل متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد، منوهاً سموه بجهود الهلال الأحمر ودورها الرائد في خدمة المرضى، مبرزا سموه الأعمال التي يقوم بها فرع الهيئة بالمنطقة من مباشرة الحوادث وإسعاف المصابين.

من جانبه، أعرب مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الباحة، عَنْ شكره لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله له والاستماع إلى توجيهاته الرامية لخدمة أهالي الباحة، مؤكدا بذله لكل الجهود وتكريسها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.