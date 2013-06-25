النمسا ترحب بموافقة الاتحاد الأوروبي على تحديد موعد لبدء مفاوضات انضمام صربيا

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

اعتبر سكرتير دولة النمسا للشؤون الخارجية راينهولد لوبتكا، أن موقف النمسا الثابت وجهودها المستمرة على مدار سنوات لدعم بلدان غرب البلقان ساهم بشكل كبير في قرار المجلس الأوروبي والذي صدر اليوم بشأن الموافقة على بدء التفاوض مع صربيا تمهيدًا لانضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

كما وصف لوبتكا موافقة الاتحاد الأوروبي على بدء المفاوضات مع صربيا على أنها "مرحلة هامة ناجحة على طريق اقتراب دول غرب البلقان من الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على تحديد موعد لبدء التفاوض مع صربيا بعد مرور سنوات طويلة من المفاوضات، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيعلن نهاية الأسبوع الجاري عن الموعد النهائي لبدء المفاوضات، كاشفا النقاب أن الاختيار سيكون ما بين شهر ديسمبر من العام الجاري أو يناير من العام المقبل.

في ذات الوقت، طالب لوبتكا من المجلس الأوروبي إعطاء الضوء الأخضر للتفاوض مع كوسوفو بهدف تحقيق المزيد من التقارب في شكل اتفاقية استقرار ومشاركة ، حيث تعد مقدمة لتبوأ كوسوفو موقع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ، لافتا أن قرار المجلس الأوروبي ببدء التفاوض مع صربيا هو استجابة لنتائج واضحة جاءت كثمرة للحوار بين بلغراد وبريشتينا لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفا.

في المقابل، أشار لوبتكا إلى الدول الأخرى في منطقة البلقان، قائلا: "بعد نجاح اليوم نحن لا ننسى بلدان أخرى في المنطقة "، لافتا إلى مقدونيا والتي طالبها بالحفاظ على المسار الصحيح وإعطاء الأولوية اللازمة لقضية الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.