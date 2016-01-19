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محافظ الدوادمي يدشن شعبة المخدرات بمطار الملك سلمان

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محافظ الدوادمي يدشن شعبة المخدرات بمطار الملك سلمان محافظ الدوادمي يدشن شعبة المخدرات بمطار الملك سلمان

    دشن محافظ الدوادمي مران بن جروان بن قويد، مؤخراً شعبة المخدرات بمطار الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور مدير إدارة المخدرات بالدوادمي العقيد سلوم بن مسعد النفيعي، وعدد من مديري القطاعات الأمنية والحكومية.

وفي كلمته بالحفل الخطابي، قدم محافظ الدوادمي شكره وتقديره لجهود رجال مكافحة المخدرات على جهودهم، وخصوصاً بموسم الاختبارات الدراسية الماضي، والذي أسفر عن ضبط عدد من المروجين، بعدها تسلم محافظ الدوادمي هدية تذكارية من العقيد النفيعي، نظير رعايته لهذه المناسبة.

يذكر أن جوازات منطقة الرياض وجهت 20 من أفرادها خلال الأيام الماضية للعمل بشعبة جوازات مطار الملك سلمان بن عبدالعزيز بالدوادمي، تمهيداً لتسيير عدد من الرحلات الدولية من وإلى المطار ذاته خلال الأشهر القادمة.

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