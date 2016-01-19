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250 شخصية تؤدي العمرة في ضيافة خادم الحرمين

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250 شخصية تؤدي العمرة في ضيافة خادم الحرمين 250 شخصية تؤدي العمرة في ضيافة خادم الحرمين
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الشيخ صالح آل الشيخ

    أعلن الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامجي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة، بدء وصول 250 مسلماً ومسلمة من الشخصيات الإسلامية البارزة كان قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستضافتهم لأداء مناسك العمرة، الأربعاء المقبل، ويمثلون المجموعة الثالثة من المعتمرين ضيوف الملك. وأكد وزير الشؤون الإسلامية في تصريح له أن أمر الملك المفدى رعاه الله باستضافة المعتمرين يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، كما يدل على رعاية وحرص ولاة أمر هذه البلاد المباركة على الإسلام والمسلمين، وتقوية أواصر ووشائج العلاقات والتضامن الإسلامي. ورحب الشيخ صالح آل الشيخ بالضيوف، متمنياً لهم عمرة مقبولة وطيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، مشيراً إلى أن الضيوف ينتمون إلى 27 دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، هي: البوسنة والهرسك، وصربيا، وكوسوفا، والجبل الأسود، وكرواتيا، وكينيا، وتنزانيا، والسنغال، وغامبيا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وساحل العاج، وإندونيسيا، وباكستان، والهند، وسيرلانكا، والفلبين، وتايلند، إضافة إلى ثماني دول من أميركا اللاتينية. وأبان أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة هو برنامج نوعي جديد يستضيف 1000 شخصية إسلامية حول العالم كل عام لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

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