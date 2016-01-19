أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير الجوف يعزي المويشير في وفاة فقيدهم عبدالعزيز

Google+ Print
أمير الجوف يعزي المويشير في وفاة فقيدهم عبدالعزيز أمير الجوف يعزي المويشير في وفاة فقيدهم عبدالعزيز

    قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة المويشير في وفاة فقيدهم عبدالعزيز بن صالح رجا المويشير.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير المنطقة كبير جماعة الراشد الشيخ سعود بن صالح المويشير، وأشقاء وأبناء الفقيد، حيث أعرب سموه عن تعازيه لهم بوفاة فقيدهم داعياً الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الشيخ سعود المويشير باسمه ونيابه عن جماعته عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على مواقفه الإنسانية المتكررة، داعياً الله ألا يري سموه مكروهاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية