أمير الجوف يعزي المويشير في وفاة فقيدهم عبدالعزيز

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة المويشير في وفاة فقيدهم عبدالعزيز بن صالح رجا المويشير.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير المنطقة كبير جماعة الراشد الشيخ سعود بن صالح المويشير، وأشقاء وأبناء الفقيد، حيث أعرب سموه عن تعازيه لهم بوفاة فقيدهم داعياً الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الشيخ سعود المويشير باسمه ونيابه عن جماعته عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على مواقفه الإنسانية المتكررة، داعياً الله ألا يري سموه مكروهاً.