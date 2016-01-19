حريق مستشفى جازان «دراسة حالة» في ورشة السلامة بالمنشآت الصحية

أصبح حريق مستشفى جازان حالة نموذجية للدراسة للاستفادة منها لدى للعاملين بالقطاع الصحي والدفاع المدني.

وبدأت بالرياض ورشة عمل بعنوان "السلامة وأهميتها بالمنشآت الصحية" تضع حالة مستشفى جازان محور موضوعاتها.

ويشارك في الورشة التي تعقد برعاية وزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، 220 مهندساً ومشرف أمن وسلامة من مناطق المملكة. وأوضح المدير العام للأمن والسلامة بوزارة الصحة م. أنس بن عبدالله الزيد، أن الورشة تستمر ليومين ويحاضر فيها ثمانية متحدثين من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والدفاع المدني، وجمعية مكافحة الحرائق الأمريكية.

وأشار إلى أن من أبرز أحداث الورشة تقديم عرض تفصيلي حول حريق مستشفى جازان مدعما بالصور والرسومات وتسجيل كاميرات المراقبة، بعد انتهاء التحقيقات في الحادثة وإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ووزير الصحة م. خالد بن عبد العزيزالفالح نتائجها الأسبوع الماضي.

ولفت الزيد إلى أنه يتم في الورشة اتخاذ حريق مستشفى جازان دراسة حالة (case study) للاستفادة منها، ولتكون درساً يجب ان لا ينساه العاملون في القطاع الصحي والدفاع المدني.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تأكيد أن السلامة في مقدمة الأولويات في المجال الصحي ورفع مفاهيم السلامة للمشاركين وطرح خطوط المرحلة القادمة بشأن إعادة تأهيل المنشآت الصحية.

يشارك الدفاع المدني في أعمال الورشة بمحاضرتين لشرح لائحة السلامة بالمستشفيات ولائحة بالمختصين بأمور السلامة.

ويقدم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) معاييره الخاصة بسلامة المنشات الصحية والتغييرات الجديدة فيها، كما يشارك محاضر من جمعية مكافحة الحرائق الأمريكية بإيجاز حول حماية الأرواح في المباني، ويشرف على الورشة ل(سباهي)، د. سالم الوهابي والمدير العام للأمن والسلامة بوزارة الصحة م. أنس عبدالله الزيد.