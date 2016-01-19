أمانة نجران تخصص 200 ألف م2 لعدد من الجهات الحكومية

خصصت أمانة منطقة نجران عدداً من الأراضي داخل النطاق العمراني بمدينة نجران والمراكز التابعة لها لصالح جهات حكومية بالمنطقة وذلك لإنشاء مبانٍ ومرافق لها بمساحة إجمالية تقدر ب 203.431 م2.

وأوضح أمين منطقة نجران م. فارس بن مياح الشفق، أن قرار تخصيص المواقع المشار إليها يأتي استكمالاً لتوجيهات ولاة الأمر -أيدهم الله- لدعم وزارات الدولة، وتوفير المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين في المناطق السكنية، وامتداداً لما شرعت الأمانة في تخصصيه خلال الاشهر الماضية لعددٍ من الإدارات الحكومية، مؤكداً أن الأمانة ستستكمل ما تم تخصيصه من الأراضي للإدارات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك.

وذكر وكيل الأمين للتنمية الحضرية م. نشوان بن محمد الصقور، أنه تم تخصيص عدد من الأراضي داخل مدينة نجران "حي الجامعة" لصالح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لإقامة جوامع ومساجد وسكن للأئمة والمؤذنين بمساحة 120.801 م2؛ وتخصيص 72.630 م2 بحي النهضة لصالح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لإقامة جوامع ومساجد وسكن للأئمة والمؤذنين، وتخصيص قطعة أرض بمساحة عشرة آلاف م2 بمركز الحصينية لصالح وزارة الداخلية.

وأضاف الصقور أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لتفعيل القرار، إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات، وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة، ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ، وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات.