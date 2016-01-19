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الضمان الاجتماعي يصرف 480 مليون ريال لـ 27 ألف أسرة

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الرياض - حسين الحربي

    بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي، أمس الاثنين، صرف ٤٨٠ مليون ريال مساعدات مقطوعة لنحو ٢٧ ألف أسرة مستحقة للمساعدات، بعد تأخر صرفها أكثر من ثلاثة أشهر. ‏وكشف محمد العقلا ‏وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، خلال استضافته في برنامج الثامنة على قناة "MBC"، أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي يصل إلى 882 ألف مستفيد، وأن إجمالي الدعم الشهري للشخص يبلغ نحو 2030 ريالاً. وذكر العقلا أن إجمالي ما يتم صرفه شهرياً لمستفيدي الضمان الاجتماعي يبلغ مليار وأربعة ملايين ريال. وتوقع أنه خلال أسبوع سيتم تقديم خدمات البطاقات البنكية للمستفيدين، مشيراً إلى أن هذه الخدمات ستتفوق على بعض البنوك. وبين العقلا أن الوزارة مهتمة بتطوير الخدمات وجعلها إلكترونية أكثر، مبشراً بنقلة نوعية في الضمان خلال الأشهر المقبلة.

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