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اليوم.. استئناف محاكمة 48 متهما بمقتل الصحفية "ميادة أشرف"

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اليوم.. استئناف محاكمة 48 متهما بمقتل الصحفية "ميادة أشرف" اليوم.. استئناف محاكمة 48 متهما بمقتل الصحفية "ميادة أشرف"
تستئانف الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، اليوم الثلاثاء ، نظر جلسات محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية و ارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف.

وتضم قائمة المتهمين 48 متهما من عناصر الإخوان بينهم 36 متهما محبوسا و12 هاربا ، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادة أشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 .


>- تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "ميادة أشرف" لـ19 يناير لتعذر حضورهم

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مصر 365

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