غدا.. "إعلام دمياط" ينظم ندوة حول دور الشرطة فى مواجهة الإرهاب

ينظم مركز النيل للإعلام بدمياط برئاسة عزة الهراوى، احتفالية خاصة بعيد الشرطة المصرية غدا الأربعاء، بمكتبة مصر العامة، حول دور الشرطة فى مواجهة الإرهاب وتأثيره على الأمن القومى، وذلك بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى بقاعة السفير عبد الرؤوف الريدى بمكتبة مصر العامة .

ويحاضر فى الندوة العميد هشام الحفناوى من مديرية أمن دمياط وهشام أبو يوسف نقيب المحامين بدمياط ووكيل وزارة الأوقاف والأب بندلايمون راعى كنيسة الروم بدمياط، والقيادات التعليمية والتنفيذيين والشباب والمرأة وموظفى دواوين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلاميين.