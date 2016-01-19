محافظ الدقهلية ينذر رئيس حى شرق ويحذر مديري الإشغالات والإدارة الهندسية

تفقد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، خلال جولة ميدانية مفاجئة الأوضاع على الطبيعة فى شارع سعد الشربينى حيث أمر بإزالة سلالم أحد العمارات لتعديه على الشارع العمومى ووجه تحذير شديد اللهجة لرئيس الحى ومساعده، كما وجه إنذار أخير لمدير الإدارة الهندسية بالحى فى حال تكرار ذلك.



>ثم توجه إلى شارع الدراسات واستدعى رئيس حى شرق ورئيس مركز ومدينة المنصورة ورئيس مدينة طلخا، وخلال تفقده تلاحظ وجود كميات كبيرة من القمامة وعلى الفور استدعى مسئولى الكهرباء ومدير الإشغالات بحى شرق حيث وجه إليه تحذير نهائى بسبب سوء الأداء.

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>وقد أمر باستدعاء ونش إدارة المرور لمصادرة كافة السيارات المخالفة على جانبى الشارع وكذلك فحص رخصها كما وجه بتعيين خدمة مرورية ثابتة بطول شارع الدراسات على مدار 24 ساعة..كذلك استدعى سيارات نقل القمامة واللوادر وتابع عمليات رفع القمامة وقد كلف رئيس حى شرق بتعيين عامل نظافة بجوار كل مقطورة ويتم توزيعهم على (3)ورديات لضمان عدم تساقط أكياس القمامة من أعلى المقطورة وشدد على عمل سيارات النظافة كل (2)ساعة بدلا من (4)ساعات.كذلك أمر بإزالة كافة التراكمات والمخالفات وكذا إصلاح أعمدة الإنارة وصيانة الأسلاك الكهربائية بنطاق المنطقة..كما أمر بفحص أوراق كافة الأكشاك الموجودة بالشارع (بطاقة ضريبية رخصة-عداد كهرباء-بطاقة صحية).كذلك أمر بمصادرة الإشغالات الموجودة أمام أحد المحلات لتعديها على الشارع كما أمر بعمل محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورا.

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> فى نهاية الجولة كلف بعمل حملة مكبرة تشمل الصحة والمرافق والمرور لإزالة كافة التعديات والإشغالات على جانبى شارع الدراسات بما فيها البضائع المعروضة مشددا على أن يكون الشارع مثالا للنظافة والنظام.



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