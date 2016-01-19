مقتل 2 من تنظيم "داعش" فى محاولة تسلل فاشلة لدرنة الليبية

>لقى اثنان من عناصر تنظيم "داعش" فى ليبيا مصرعهما حاولا التسلل إلى مدينة درنة عبر المحور الشرقي.

وقال المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدى درنة ، محمد المنصوري، فى تصريح صحفى الليلة، إن المجلس تمكن مساء الاثنين، من قتل عنصرين من "داعش".

وأضاف المنصوري، أن اثنين من تنظيم داعش حاولا التسلل إلى مدينة درنة عبر محور الشرقية، قبل أن يتفطن لهما عناصر الشورى، حيث قام بتصفيتهما على الفور.

وتشهد مدينة درنة منذ أشهر مواجهات مفتوحة بين عناصر تنظيم داعش وشورى مجاهدى المدينة، أسفرت حتى الآن عن سقوط عشرات القتلى فى صفوف الجانبين.

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