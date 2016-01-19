أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قذاف الدم: قطر "قبيلة"..والتحالف مع العدو "خيانة"

Google+ Print
قذاف الدم: قطر "قبيلة"..والتحالف مع العدو "خيانة" قذاف الدم: قطر "قبيلة"..والتحالف مع العدو "خيانة"
قال أحمد قذاف الدم، المبعوث الشخصى السابق للعقيد الليبى الراحل معمر القذافى وابن عمه، إن قطر وتركيا تسيطران على حكومة طرابلس، مضيفاً: "هؤلاء لا ينطقون عن الهوى وينفذون إرادة من هو أكبر منهم..لا يوجد مشكلة بيننا وبين قطر، ولكنها ربما أجبرت على هذا العمل".

وتابع "قذاف الدم" فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"،: "على قطر الكشف عن دورها فى تفتيت أكثر من دولة، وما هى استراتيجيها.. قطر قبيلة فى الوطن العربى كبقية القبائل وليس من شيمنا كعرب تدمير بعضنا البعض، أو التحالف مع عدو ضد بلدنا، وفى كل قوانين الأرض التحالف مع العدو خيانة، والخيانة ليست وجه نظر قابلة للنقاش". مؤكداً أن الجميع سيدفع الثمن، وأن سقوط ليبيا أو دولة عربية ما يهدد الامة ككل.

كما حذر من سيطرة داعش على الغازات السامة التى كانت مملوكة للقوات المسلحة الليبية ومخفية فى الصحراء إبان حكم الزعمي معمر القذافى، موضحاً أن هذا يعنى أن المنطقة مقبلة على كارثة فى أى مواجه قادمة، مؤكداً أن القذافى كان يحلم باتحاد عربى قوى ضد مشروع بنى صهيون لكن العرب حاصروه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365