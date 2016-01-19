قذاف الدم: قطر "قبيلة"..والتحالف مع العدو "خيانة"

قال أحمد قذاف الدم، المبعوث الشخصى السابق للعقيد الليبى الراحل معمر القذافى وابن عمه، إن قطر وتركيا تسيطران على حكومة طرابلس، مضيفاً: "هؤلاء لا ينطقون عن الهوى وينفذون إرادة من هو أكبر منهم..لا يوجد مشكلة بيننا وبين قطر، ولكنها ربما أجبرت على هذا العمل".

وتابع "قذاف الدم" فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"،: "على قطر الكشف عن دورها فى تفتيت أكثر من دولة، وما هى استراتيجيها.. قطر قبيلة فى الوطن العربى كبقية القبائل وليس من شيمنا كعرب تدمير بعضنا البعض، أو التحالف مع عدو ضد بلدنا، وفى كل قوانين الأرض التحالف مع العدو خيانة، والخيانة ليست وجه نظر قابلة للنقاش". مؤكداً أن الجميع سيدفع الثمن، وأن سقوط ليبيا أو دولة عربية ما يهدد الامة ككل.

كما حذر من سيطرة داعش على الغازات السامة التى كانت مملوكة للقوات المسلحة الليبية ومخفية فى الصحراء إبان حكم الزعمي معمر القذافى، موضحاً أن هذا يعنى أن المنطقة مقبلة على كارثة فى أى مواجه قادمة، مؤكداً أن القذافى كان يحلم باتحاد عربى قوى ضد مشروع بنى صهيون لكن العرب حاصروه.