جبريل الرجوب لـ اليوم السابع: زيارتى لقطر لحضور كأس آسيا ليس لهدف سياسى

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، أنه يتواجد فى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة التى تستضيفها قطر.

ونفى "الرجوب" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، مساء الاثنين، من قطر، أن زيارته للدوحة لا تحمل أى أغراض سياسية أو بحث مصالحة بين حركتى فتح وحماس، مؤكدا أن الوقت الراهن غير مناسب للبدء فى مصالحة بين الحركتين بسبب موقف حركة حماس.

وذكرت تقارير إخبارية فلسطينية أن اللواء جبريل الرجوب يقوم بجهود كبيرة للمصالحة بين حركتى فتح وحماس وبحث تشكيل حكومة وحدة وإنهاء الخلافات بين الأطراف التى دخلت العلاقات بينهما منحنى جديد من التوتر منذ انقلاب حركة حماس عام 2006 وسيطرتها على مقاليد الحكم فى قطاع غزة.