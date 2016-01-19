أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انفجارات عنيفة فى العاصمة اليمنية جراء غارات لمقاتلات التحالف العربى

Google+ Print
انفجارات عنيفة فى العاصمة اليمنية جراء غارات لمقاتلات التحالف العربى انفجارات عنيفة فى العاصمة اليمنية جراء غارات لمقاتلات التحالف العربى

>هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء فى ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف العربى على مواقع متفرقة يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح.

وذكر شهود عيان، أن نحو 12 غارة جوية استهدفت تبة التلفزيون وملعب الثورة وموقع للحوثيين خلف الصالة الرياضية وسط العاصمة.

كما استهدفت الغارات معسكر النهدين جنوب العاصمة وقاعدة الديملى الجوية قرب مطار صنعاء الدولي، ومقر الفرقة الأولى مدرع سابقا شمال صنعاء.

وحتى اللحظة لم تتضح الخسائر التى خلفتها الغارات، فى حين ما تزال مقاتلات التحالف تحلق فى أجواء العاصمة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365