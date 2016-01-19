انفجارات عنيفة فى العاصمة اليمنية جراء غارات لمقاتلات التحالف العربى

>هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء فى ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف العربى على مواقع متفرقة يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح.

وذكر شهود عيان، أن نحو 12 غارة جوية استهدفت تبة التلفزيون وملعب الثورة وموقع للحوثيين خلف الصالة الرياضية وسط العاصمة.

كما استهدفت الغارات معسكر النهدين جنوب العاصمة وقاعدة الديملى الجوية قرب مطار صنعاء الدولي، ومقر الفرقة الأولى مدرع سابقا شمال صنعاء.

وحتى اللحظة لم تتضح الخسائر التى خلفتها الغارات، فى حين ما تزال مقاتلات التحالف تحلق فى أجواء العاصمة .

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