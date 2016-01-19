خبر في الجول – تعرف على ما دار بين بيسيرو ومحمود طاهر في اجتماع الرحيل

من الطريف أن جوزيه بيسيرو طلب مساء أمس الأحد مشاهدة مباراة بورتو وفيتوريا جيماريش لأول مرة منذ جاء إلى مصر.

جوزيه بيسيرو رحل عن النادي الأهلي وتقول التقارير الصحفية في البرتغال إنه على وشك تولي مسؤولية تدريب بورتو خلفا للمدرب جولين لوبيتيجي.

وعلم FilGoal.com من مصدر وثيق الصلة بالمدرب البرتغالي أن عرض تدريب بورتو وصل لبيسيرو بشكل رسمي يوم الأحد.

بناء عليه، طلب بيسيرو التحدث مع محمود طاهر رئيس الأهلي.

وقال بيسيرو لمحمود طاهر إنه لا يشعر باستقرار، ويرى هجوما وانتقادات كثيرة حول عمله ما لا يوفر له مناخا يصل بالفريق للنجاح".

وأضاف بيسيرو لطاهر "أنت الوحيد الذي تمنحني الدعم الكامل، لكن هذا ليس كافيا".

وكشف بيسيرو لطاهر عن عرض بورتو، الذي وصفه لرئيس الأهلي بـ"ما لا يمكن يرفضه".

وعلم FilGoal.com أن القرار كان سهلا بالنسبة للأهلي، والوضع يمثل حلا ناجحا للطرفين.

من جهة يرحل بيسيرو بشخصيته التي لم تتأقلم مع إدارة النادي، ومن أخرى تستطيع الإدارة أن تقول إنها لم تخفق في اختيار المدرب، الذي ذهب إلى ناد بحجم بورتو في النهاية.