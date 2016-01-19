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تقرير في الجول – بعد رحيل بيسيرو.. 4 سيناريوهات تنتظر الأهلي

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تقرير في الجول – بعد رحيل بيسيرو.. 4 سيناريوهات تنتظر الأهلي تقرير في الجول – بعد رحيل بيسيرو.. 4 سيناريوهات تنتظر الأهلي

رحيل جوزيه بيسيرو عن الأهلي لم يكن أمرا مفاجيء في حد ذاته، وإن كان صادما في توقيته.

رحب جوزيه بيسيرو، وعين الأهلي عبد العزيز عبد الشافي خليفة له بشكل مؤقت، لحين الاستقرار على المدرب المقبل.

وبعد رحيل الرجل البرتغالي، ينتظر الأهلي 4 سيناريوهات سيمر بأحدهم خلال الفترة المقبلة.

مجلس إدارة الأهلي بصدد عقد اجتماع طاريء صباح يوم غدا الثلاثاء، ويرى بعض أعضاء مجلس الإدارة أن المدرب الأجنبي هو الأنسب لتولي المنصب في الفترة المقبلة، بل أن محمد عبد الوهاب ذهب لما هو أبعد من ذلك وأفصح بأنه يتمنى عودة جوزيه. "طالع التفاصيل"

وفي هذا التقرير، يستعرض FilGoal.com 4 سيناريوهات محتملة قد يمر بها الأهلي في الفترة المقبلة.

سيناريو (1) استمرار عبد العزيز عبد الشافي

عبد العزيز عبد الشافي هو مدرب الأزمات في الأهلي، في كل مرة يقع الفريق في ورطة، لا يجدوا سوى عبد العزيز عبد الشافي منقذا لهم، وهذه المرة أيضا يستمر الأمر.

زيزو سيقود الأهلي في مباراتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري المقبلتين، وإن حقق الفوز فيهما، فقد تفكر إدارة الأهلي في استمراره على رأس القائمة الفنية، مثلما فعلوا من قبل مع فتحي مبروك بالموسم المنقضي.

سيناريو (2) عودة مانويل جوزيه

مانويل جوزيه مطلب جماهيري للأهلي، ولكن الإدارة لا تتفق حول هذا الطرح.

إدارة الأهلي ممثلة في الرئيس محمود طاهر، قال أن إعادة مانويل جوزيه للأهلي ستكون عودة للخلف، إذ أن النادي يجب أن يتخطى تلك المرحلة.

أطروحة إدارة الأهلي فشلت مع بيسيرو، ومن الممكن أن يكون الحل هذه المرة في الاستجابة لرغبات الجمهور وإعادة مانويل جوزيه، خاصة في ظل غضب جماهيري كبير على الإدارة في الفترة الأخيرة ومشاكل يعانون منها.

سيناريو (3) حسام البدري

يقول البعض أن حسام البدري بات هو الأقرب لتولي مسؤولية الأهلي في الفترة المقبلة.

حسام البدري مدرب مصري يعرف جيدا كل ما يخص الفريق بما أنه تولى هذا المنصب من قبل، كما أنه يلقى دعم قطاع جيد من جمهور الأهلي.

العقبة التي قد تقف أمام عودة البدري للأهلي هي إخفاقه الأخير مع منتخب الأولمبي في بلوغ أولمبياد ريو دي جانيرو، لكن إن لجأت الفريق لحل المدرب المصري، فسيكون البدري هو المرضح الأقرب، خاصة بعد رفضه مؤخرا عرض تدريب إنبي.

سيناريو (4) المدرب الأجنبي الجديد

السيناريو الأخير أمام إدارة الأهلي هو البحث عن اسم مدرب أجنبي جديد لتولي المسؤولية خلفا لجوزيه بيسيرو.

الحل قد لا يكون مناسبا بالنظر لأن الفريق في منتصف الموسم، ولا مجال للمقامرة على حظوظه في الموسم باستقدام مدرب جديد لا يعرف الكثير عن كرة القدم المصرية عموما وفريق الأهلي خصوصا.

وبالإضافة لذلك، فإن النادي لن يكون مستعدا لفشل مدرب جديد مع الفريق بعد تجربتي جاريدو وبيسيرو، وهذا ما يجعل الأطروحة بعيدة وإن كانت ممكنة، لكنها بكل تأكيد ستطلب بقاء عبد العزيز عبد الشافي لفترة أطول، لحين الاستقرار على الاسم الجديد.

طالع أيضا وشارك في استفتاء في الجول

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