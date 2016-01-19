بيسيرو يوجه رسالة لجمهور الأهلي عبر في الجول

وجه جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي رسالة إلى جماهير الفريق الأحمر، وذلك في تصريح حصري عبر FilGoal.com.

وجاء ذلك عقب إعلان النادي الأهلي فك ارتباطه مع المدرب البرتغالي يوم الاثنين، بعد رحلة استمرت لثلاثة أشهر.

وقال بيسيرو لـFilGoal.com: "الأهلي أعظم ناد في إفريقيا".

وتابع "تدريب الأهلي كان شرفا كبيرا لي. وهو شرف لأي مدير فني لأنه ناد عظيم ومنظومة رائعة".

البرتغالي المرشح لتدريب بورتو أكد أنه يأمل في عودة قريبة للقلعة الحمراء.

وصرح بيسيرو "من يعلم. أتمنى وقد يحدث ذلك في المستقبل القريب أن أعود للنادي الأهلي مرة أخرى، في فترة وظروف أفضل".

ولعب الأهلي مع بيسيرو 12 مباراة، فاز في 8 وتعادل مرتين وتعرض لخسارتين، ليجمع الفريق 26 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري بفارق نقطة عن المتصدر الزمالك ووصيفه مصر للمقاصة.

ويقود الأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" حتى إشعار أخر.

ويجتمع مجلس إدارة الأهلي يوم الثلاثاء لفتح باب النقاش حول خليفة بيسيرو.