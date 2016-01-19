أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيسيرو يوجه رسالة لجمهور الأهلي عبر في الجول

Google+ Print
بيسيرو يوجه رسالة لجمهور الأهلي عبر في الجول بيسيرو يوجه رسالة لجمهور الأهلي عبر في الجول

وجه جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي رسالة إلى جماهير الفريق الأحمر، وذلك في تصريح حصري عبر FilGoal.com.

وجاء ذلك عقب إعلان النادي الأهلي فك ارتباطه مع المدرب البرتغالي يوم الاثنين، بعد رحلة استمرت لثلاثة أشهر.

وقال بيسيرو لـFilGoal.com: "الأهلي أعظم ناد في إفريقيا".

وتابع "تدريب الأهلي كان شرفا كبيرا لي. وهو شرف لأي مدير فني لأنه ناد عظيم ومنظومة رائعة".

البرتغالي المرشح لتدريب بورتو أكد أنه يأمل في عودة قريبة للقلعة الحمراء.

وصرح بيسيرو "من يعلم. أتمنى وقد يحدث ذلك في المستقبل القريب أن أعود للنادي الأهلي مرة أخرى، في فترة وظروف أفضل".

ولعب الأهلي مع بيسيرو 12 مباراة، فاز في 8 وتعادل مرتين وتعرض لخسارتين، ليجمع الفريق 26 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري بفارق نقطة عن المتصدر الزمالك ووصيفه للمقاصة.

ويقود الأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" حتى إشعار أخر.

ويجتمع مجلس إدارة الأهلي يوم الثلاثاء لفتح باب النقاش حول خليفة بيسيرو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"