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حملات مرشحي استشاري الشارقة تدعو إلى الابتكار وتعزيز دور المرأة

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حملات مرشحي استشاري الشارقة تدعو إلى الابتكار وتعزيز دور المرأة حملات مرشحي استشاري الشارقة تدعو إلى الابتكار وتعزيز دور المرأة

تعزيز دور المرأة في المجتمع والحث على الابتكار وجعله أسلوب حياة كانت العناوين الأبرز خلال الأيام الماضية لمرشحي الشارقة لانتخابات المجلس الاستشاري للإمارة.

اللوحات الإعلانية لمرشحي الإمارة انتشرت في كافة شوارع المدينة، حيث ركزت المرشحة سحر العوبد عن دائرة مدينة الشارقة في برنامجها الانتخابي على الحث على المواطنة الإيجابية في التفكير والممارسة، وإيجاد حلول فعالة ومستدامة لاحتياجات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى دعم توجهات في تعزيز دور المرأة وتمكينها لتحقيق التوازن بين دورها في الأسرة وبيئة العمل.

وتضمن البرنامج الانتخابي للمرشحة سحر العوبد السعي لإيجاد برامج شبابية تحث على الابتكار والإبداع للإيمان الراسخ بأهمية دور الشباب ، وتشجيع الشباب على المشاركة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب تشجيع القطاع الخاص لدعم مشاريع الشباب.

قضايا الإسكان

وركز المرشح محمد الدوخي في برنامجه الانتخابي على العديد من المواضيع والتي تهم الوطن والمواطن، حيث طرح قضايا الإسكان، وتوعد بالعمل على توفير صندوق لدعم مشاريع ربات البيوت، وطرح رؤى جديدة لتقوية الروابط الاجتماعية للأسر.

 كما تضمن برنامج الدوخي الانتخابي طرح رؤى وأفكار تساهم في النهوض بالقطاع الرياضي، والمساهمة بأفكار لتطوير الاقتصاد والاستثمار في الشارقة، والحرص على متابعة احتياجات ذوي الإعاقة والأرامل وكبار السن، والتواصل الدائم مع شرائح المجتمع كافة، والتشاور لطرح مقترحاتهم وأفكارهم بما يخدم مصلحة الإمارة.

تنوع

ومن جانبه أعلن عبدالله محمد سبيعان الطنيجي المرشح لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة دبا الحصن برنامجه الانتخابي والذي يركز على مجموعة من المعطيات ومنها خدمة الوطن والمواطنين، والإسكان والبنى التحتية، والضمان الاجتماعي والصحي، والتعليم، والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى فرص العمل للشباب ، ودعم الصيادين، والرياضة.

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