عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في ديوان عام الوزارة أمس بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات الإنسانية والتنموية والطاقة المتجددة بما في ذلك مجال تبادل الكوادر والكفاءات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالأمين العام للأمم المتحدة واستعرض معه وجهات النظر والمواقف السياسية تجاه مستجدات أبرز القضايا الهامة لا سيما المتصلة منها بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

من جانبه أشاد كي مون باستضافة دولة الإمارات لأسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يناقش أفضل الحلول التي يمكن من خلالها التصدي لتحديات الاعتماد العالمي لحلول الطاقة المتجددة والأمن المائي والتنمية المستدامة.

وحيا معاليه جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة المستدامة والمتجددة وتداعيات ظاهرة التغير المناخي.. مؤكدا أن دولة الإمارات تقدم نموذجا رائدا من خلال جهودها الملموسة الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

حضر اللقاء طارق أحمد الهيدان مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ولانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في ديوان عام الوزارة لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا.

وتطرق الحديث إلى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها وجهود البلدين في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.