منصور بن زايد يبحث مع وزير النفط العماني التعاون المشترك

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز في سلطنة عمان الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في القمة العالمية التاسعة لطاقة المستقبل التي تقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النفط والغاز والطاقة وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في هذا المجال، بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، ومحمد بن عبد الله القتبي، سفير السلطنة لدى الدولة.