أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

منصور بن زايد يبحث مع وزير النفط العماني التعاون المشترك

Google+ Print
منصور بن زايد يبحث مع وزير النفط العماني التعاون المشترك منصور بن زايد يبحث مع وزير النفط العماني التعاون المشترك

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز في سلطنة عمان الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في القمة العالمية التاسعة لطاقة المستقبل التي تقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النفط والغاز والطاقة وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في هذا المجال، بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، ومحمد بن عبد الله القتبي، سفير السلطنة لدى الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية