مكتب ولي عهد دبي الأول عالمياً في إدارة الابتكار

حقق مكتب سمو ولي عهد دبي إنجازاً عالمياً جديداً بالحصول على الشهادة الخاصة بالمواصفة الأوروبية لنظام إدارة الابتكار CEN/‏TS 16555-1 من قبل هيئة لويدز ريجستر البريطانية، وذلك كأول جهة على مستوى العالم تمنح هذه الشهادة، حيث تعتبر هذه المواصفة الأوروبية هي المواصفة الأولى عالمياً في مجال بناء نظام إداري متكامل لدعم الابتكار.

ويأتي الإنجاز استمراراً لمسيرة التميز، وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة، وتجسيداً لثقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في الابتكار.

سلسلة إنجازات

وصرح سيف بن مرخان الكتبي، المدير العام لمكتب سمو ولي عهد دبي، بأن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها المكتب، والتي تأتي تطبيقاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «اطلبوا المركز الأول، فأنا وشعبي نحب المركز الأول».

كما صرح أن تطبيق نظام إدارة الابتكار يأتي لدعم رؤية المكتب، باعتبار الابتكار وسيلة للوصول إلى القمة، من خلال الريادة في تطبيق أفضل الممارسات، وتأسيس بيئة عمل تؤصّل لثقافة الإبداع والابتكار وتدعم تحقيق الأهداف.

تسهيل ودعم

وأضاف أن الإدارة العليا في مكتب سمو ولي عهد دبي عملت وستعمل جاهدة على توفير البيئة الملائمة وتقديم الدعم اللازم، من أجل تسهيل الإجراءات المتعلقة بالابتكار، والعمل على مشاركة الجميع في تقديم الأفكار وتطويرها وتنفيذها بطريقة فعالة، وبحيث يكون الابتكار جزءاً أساسياً من منظومة العمل المتكاملة في المكتب.

وأعرب عن شكره وتقديره لفريق العمل على تفانيهم في العمل للحصول على الشهادة في وقت قياسي، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد للنهوض بكل أنظمة العمل بالمكتب. كما توجه بالشكر إلى شركة PDCA للاستشارات الإدارية، وذلك نظير المجهود الكبير والمهنية العالية التي تم بها تنفيذ المشروع، وصولاً إلى بناء نظام لإدارة الابتكار وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ثقافة عمل رائدة

من جانبه، قدم باسم عبيد، المدير العام لهيئة لويدز ريجستر البريطانية، التهنئة لمكتب سمو ولي عهد دبي على تحقيقه لهذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى العالم من هيئة لويدز ريجستر، وأضاف أن تحقيق هذا الإنجاز لا يعتبر جديداً على بيئة وثقافة العمل في المكتب التي ترتكز على الريادة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، حيث سبق أن حصل قطاع الاستراتيجية والتطوير في المكتب على شهادة الآيزو 9001:2015 العام الماضي بوصفه أول جهة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة من هيئة لويدز ريجستر.

المواصفة الأوروبية

تعتبر المواصفة الأوروبية لنظام إدارة الابتكار CEN/‏TS 16555-1 الصادرة عن المؤسسة الأوروبية للمواصفات أول مواصفة من نوعها في العالم تحدد المتطلبات اللازمة لنظام إدارة الابتكار ضمن أي مؤسسة، وبما يتوافق مع استراتيجية المؤسسات وطبيعة عملها والأنظمة الإدارية المطبقة فيها، وتعمل على ترابط العناصر المؤسسية بما يدعم ويحقق رؤية المؤسسة فيما يتعلق بالابتكار.