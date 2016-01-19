أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الأوميجا 6 مفيدة للجسم بس بنسبة معينة.. تعرف على مصادرها وأضرارها

Google+ Print
الأوميجا 6 مفيدة للجسم بس بنسبة معينة.. تعرف على مصادرها وأضرارها الأوميجا 6 مفيدة للجسم بس بنسبة معينة.. تعرف على مصادرها وأضرارها
الكثير يعرف أن الأوميجا 3، حمض هام لبناء الجسم لكن البعض يجهل دهن"الاوميجا 6 " الذى يعد أيضا أحد أهم الأحماض الدهنية ولكن خواصه وطبيعة عمله تختلف عن "الأوميجا 3".

وتوضح الدكتورة صفاء عمرو عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن الأوميجا 6 هو نوع من الأحماض يعجز الجسم عن تخليقها بنفسه، لذا يحتاجها بنسب معينة ومن مصادر معينة، ومن أبرز فوائد هذا الدهن، هو قدرته فى تحسين نشاط المخ، وزيادة نسب التركيز وعمل الدماغ بشكل عام.

وتؤكد الدكتورة صفاء عمرو أن الأوميجا 6 مطلوبة فى الجسم بنسب ضئيلة لأن زيادة معدلها يؤدى إلى أضرار صحية كثيرة، قد تصل إلى حد الالتهابات المزمنة المتكررة، فضلا عن رفع نسب الإصابة بتصلب الشرايين وتجلط الدم.

وتتابع: يمكنك الحصول على هذا الدهن الحمضى من مصادره الطبيعية، وأهمها زيت عباد الشمس بإضافته إلى الطعام واستخدامه فى الطهى، وزيت الكانولا، وزيت الذرة وزيت السمسم والصويا.

وتنصح أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة بالإكثار من الأطعمة الغنية بالاوميجا 3 كأسماك السلمون والتونة، والتقليل من زيوت الأوميجا 6 لتجنب أضرارها حال زيادة تركيزاتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365