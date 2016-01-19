الأوميجا 6 مفيدة للجسم بس بنسبة معينة.. تعرف على مصادرها وأضرارها

الكثير يعرف أن الأوميجا 3، حمض هام لبناء الجسم لكن البعض يجهل دهن"الاوميجا 6 " الذى يعد أيضا أحد أهم الأحماض الدهنية ولكن خواصه وطبيعة عمله تختلف عن "الأوميجا 3".

وتوضح الدكتورة صفاء عمرو عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن الأوميجا 6 هو نوع من الأحماض يعجز الجسم عن تخليقها بنفسه، لذا يحتاجها بنسب معينة ومن مصادر معينة، ومن أبرز فوائد هذا الدهن، هو قدرته فى تحسين نشاط المخ، وزيادة نسب التركيز وعمل الدماغ بشكل عام.

وتؤكد الدكتورة صفاء عمرو أن الأوميجا 6 مطلوبة فى الجسم بنسب ضئيلة لأن زيادة معدلها يؤدى إلى أضرار صحية كثيرة، قد تصل إلى حد الالتهابات المزمنة المتكررة، فضلا عن رفع نسب الإصابة بتصلب الشرايين وتجلط الدم.

وتتابع: يمكنك الحصول على هذا الدهن الحمضى من مصادره الطبيعية، وأهمها زيت عباد الشمس بإضافته إلى الطعام واستخدامه فى الطهى، وزيت الكانولا، وزيت الذرة وزيت السمسم والصويا.

وتنصح أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة بالإكثار من الأطعمة الغنية بالاوميجا 3 كأسماك السلمون والتونة، والتقليل من زيوت الأوميجا 6 لتجنب أضرارها حال زيادة تركيزاتها.