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اللجنة الأوليمبية تحرر محضرا فى رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى للتعدى عليهم بالضرب

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اللجنة الأوليمبية تحرر محضرا فى رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى للتعدى عليهم بالضرب اللجنة الأوليمبية تحرر محضرا فى رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى للتعدى عليهم بالضرب
تقدم منذ قليل، أحمد عبد المطلب، المستشار القانونى للجنة الأوليمبية، ببلاغ فى قسم شرطة مدينة نصر ثان، ضد الدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، يتهمه فيه بإحتجاز رئيس وأعضاء اللجنة الأوليمبية دون وجه حق، أثناء إجتماع مجلس إدارة اللجنة ومنعهم من الخروج، بالإستعانة بمجموعة من المدربين واللاعبين بالإتحاد.

كما إتهمه فى المحضر الذى حمل رقم 248 بتاريخ 18 يناير 2016، جنح مدينة نصر ثانى، بالتعدى بالضرب على مدير أمن اللجنة الأوليمبية، ومحاولة التعدى على الدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة بالضرب، والتعدى بالقذف والسب على كلا من رئيس اللجنة وأعضائها بالكامل .

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مصر 365