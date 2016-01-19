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2,5 مليون جنية لدعم الكهرباء والطرق وتطوير ميدان السلام ومستشفى طابا بجنوب سيناء

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2,5 مليون جنية لدعم الكهرباء والطرق وتطوير ميدان السلام ومستشفى طابا بجنوب سيناء 2,5 مليون جنية لدعم الكهرباء والطرق وتطوير ميدان السلام ومستشفى طابا بجنوب سيناء
أكد اللواء باهر محمود نور الدين رئيس مدينة طابا، اعتماد مبلغ 2,5مليون جنية لتطوير بعض القطاعات بمدينة طابا.
>وأضاف فى تصريحات صحفية، إن هناك مد وتدعيم الكهرباء بالمدينة ورصف الطرق وتمهيد المدقات وتطوير ميدان السلام وتطوير مستشفى طابا المركزى.

واشار إلى عمل 2 جدارية أمام منفذ طابا أحدهم سياحية، والاخرى تحمل الطابع البدوى، وانشاء إدارة للحماية المدنية.
>وأكد رئيس المدينة أن آل ساويريس تبرعوا بانشاء قرية بدوية بمنطقة مراغ وسيتم فيها انشاء 200 بيت بدوى ومدرسة ووحدة صحية ومركز شباب.

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