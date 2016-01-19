2,5 مليون جنية لدعم الكهرباء والطرق وتطوير ميدان السلام ومستشفى طابا بجنوب سيناء

أكد اللواء باهر محمود نور الدين رئيس مدينة طابا، اعتماد مبلغ 2,5مليون جنية لتطوير بعض القطاعات بمدينة طابا.>وأضاف فى تصريحات صحفية، إن هناك مد وتدعيم شبكة الكهرباء بالمدينة ورصف الطرق وتمهيد المدقات وتطوير ميدان السلام وتطوير مستشفى طابا المركزى.

واشار إلى عمل 2 جدارية أمام منفذ طابا أحدهم سياحية، والاخرى تحمل الطابع البدوى، وانشاء إدارة للحماية المدنية.

>وأكد رئيس المدينة أن آل ساويريس تبرعوا بانشاء قرية بدوية بمنطقة مراغ وسيتم فيها انشاء 200 بيت بدوى ومدرسة ووحدة صحية ومركز شباب.