أهالى الرويسات بشرم الشيخ يستغيثون من انقطاع الكهرباء الدائم ونقص الخدمات

أبدى أهالى منطقة الرويسات السكنية، استياءهم من انقطاع الكهرباء المتكرر والشكوى من سوء الشبكة الكهربائية، ووجود عدد من المحولات مكشوفة، مما يعرض أهالى المنطقة والأطفال إلى الموت صعقا بالكهرباء.

وقال ناصر التونى أحد سكان المنطقة، إن منطقة الرويسات السكنية تعانى من عدة مشاكل منها سوء الطرق وانقطاع الكهرباء المستمرة، وإنه يقيم بالرويسات من أوائل التسعينيات ولم يحدث انقطاع للكهرباء مثل هذا إلا بعد ثورة 25 يناير، مطالبا رئيس مدينة شرم الشيخ بالزيارة الميدانية للمنطقة لمعرفة مشاكل الرويسات على الطبيعة والاستماع إلى مشاكل الأهالى، مشيدا بتفاعل أحد المسئولين عندما طلب منه عمل مطب صناعى فى مدخل كمين الرويسات.

ومن جانبه أكد المهندس محمد سلامة شاهين مدير كهرباء شرم الشيخ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن السبب فى انقطاع لتيار الكهرباء بمنطقة الرويسات على فترات طوال اليوم هى العشوائيات التى لم تحسم الدولة مشكلتها أو حسم موقفها حتى الآن.

وأشار إلى أن شركة الكهرباء ومازالت تعانى من احتراق المحولات وصناديق التوزيع والكابلات نتيجة التوصيلات العشوائية التى يقوم بها أبناء العشوائيات دون وعى مما يتسبب فى إحداث خسائر ومخاطر بشرية أو مالية.

ويستكمل محمد سلامة أنه منذ أسبوعين تم احترق أحد المحولات الذى يغذى السكان المشتركين المقنن وضعهم، ويوجد لديهم عدادات مقننة، وتم تركيبها بمعرفة شركة القناة توزيع الكهرباء، كل هذا يؤدى إلى انقطاعات التيار الكهربائى على فترات على مدار اليوم.



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