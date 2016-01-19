فى مشروع "مشروعك".. أبوزنيمة أولى المدن وطور سيناء الثانى على مستوى جنوب سيناء

حصلت مدينة أبوزنيمة على الترتيب الأول فى مشروع "مشروعك " على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء بينما حصلت مدينة الطور على المركز الثانى على مستوى المحافظة.

وأكد محمد عبدالرحمن مدير مشروع مشروعك بمحافظة جنوب سيناء، فى تصريحات صحفية، أن المحافظة حصلت على المركز الأول على مستوى مدن الجمهورية بمبلغ 29 مليون و440 ألف جنية وأن مدينة أبوزنيمة حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة، وسيتم تكريم مدير عام المشروع وتكريم رغده حامد مدير المشروع بأوزنيمة وأحمد محمد عبدة مدير المشروع بطور سيناء .

وأشار إلى اقامة مؤتمر مشروعك بابو زنيمه بعنوان"انا مصرى" بقاعة مجلس المدينه وذلك تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتكليف من اللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة وذلك بحضور العميد محمد عبدالهادى نائب رئيس مدينة أبو زنيمه ومحمد عبدالرحمن مدير عام مشروعك بالمحافظة ومدير عام بناء وتنمية القريه وعلى عبدالرحمن مدير فرع الائتمان بالبنك الاهلى بشرم الشيخ واحمد نشات رئيس لجنة الشباب والدكتور محمد السيد مدير عام التأمين الصحى بجنوب سيناء لمناقشة ما هى امكانيات التأمين الصحى فى عهد رئيس جديد ولمناقشة الضوابط والشروط الخاصة بمشروعك ومقابلة الشباب وكافة الفئات الموجودة للتعرف على مشاكل الشباب من خلال دعوة"انا مصرى".

وقال عبدالرحمن ان قرار رئيس الجمهورية بتخفيض نسبة الفائدة بمشاريع الشباب الى 5%متناقصة اى مايعادل 2,8% ويعتبر الرئيس السيسى هو اول رئيس جمهورية يصدر هذا القرارفى مصر

>واشار عبدالرحمن ان رئيس الجمهورية قد خصص 36مليار جنية للشباب من اجل القضاء على البطالة داخل مصر بشروط مبسطة .

واكد ان المشروع يساهم مع شركات السياحة فى شراء اتوبيسات بنسبة 80% واعطاء الشباب رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين استكمال اوراقة ، وان البرنامج به 1200مشروع للشباب ماعدا شراء السيارات الملاكى والاجرة والمبانى واللانشات .

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