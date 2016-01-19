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رحيل بيسيرو- وليد صلاح الدين: البدري أقرب لخلافته من جوزيه

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رحيل بيسيرو- وليد صلاح الدين: البدري أقرب لخلافته من جوزيه رحيل بيسيرو- وليد صلاح الدين: البدري أقرب لخلافته من جوزيه

رشح وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة السابق بالنادي الأهلي اسمين لتولي تدريب الفريق خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي تم إنهاء التعاقد معه مساء الاثنين.

وقال صلاح الدين عبر قناة النهار : "أرشح اسمين أحدهما مصري هو حسام البدري، والآخر أجنبي هو مانويل جوزيه".

وأضاف "أرى أن فرص البدري أقوى لتولي المسئولية لسببين، لأنه لن يكلف خزينة النادي كثيرًا".

وواصل "أما الثاني، فهو قيام مانويل جوزيه بالسخرية من تصريحات رئيس النادي الأهلي خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية".

ويتولى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مسئولية الأهلي مؤقتًا خلال مباراتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

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