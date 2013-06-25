اللجنة القانونية للدفاع عن ثوار الغربية تشكل غرف متابعة للدفاع عن المتظاهرين في 30 يونيو

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 1 دقيقة

أصدرت اللجنة القانونية للدفاع عن الثوار بمدينة المحلة الكبرى بيانا تعلن فيه عن خروج مسيرة حاشدة من مجمع محاكم المحلة يوم 29 يونيو مرورا بشارع منطقة الرجبي حتى مكتب الخبراء بميدان بنزايون للتنديد بحكم جماعة الإخوان المسلمين والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية.

وأضاف عضو اللجنة القانونية للدفاع عن الثوار بالغربية، صموئيل ثروت، محامي حقوقي، أن اللجنة ستشارك ضمن تظاهرات مليونية 30 يونيو، حيث ستشكل لجان لمتابعة البلاغات وتوثيق الأحداث وغيرها من الفعاليات.

وفي ذات السياق، أكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن اللجنة جاهزة لتقديم كل الدعم القانوني لكل الثوار المشاركين في مظاهرات الشهر الجاري، مضيفة أنه في حالة حدوث أي مكروه أو أذى لأحد الثوار أو المتظاهرين عليه إبلاغ غرفة عمليات الثورة المعدة خصيصًا لهذا الحدث العظيم، وهي ستبادر على الفور بالتحرك السريع لتوجيه الدعم القانوني اللازم لثوارنا وشعبنا من أبناء مدينتنا الثائرة المحلة الكبرى.