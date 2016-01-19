ولى أمر مُتحرش بمدرسة طلخا يزعم: تمثل دور الضحية وما حدث احتكاك لفظى

قال جمال البازر، ولى أمر الطالب أحمد، أحد الطلاب المتحرشين بمدرسة الدقهلية المحبوس على ذمة هذه القضية، إنه مدرس علم نفس منذ 30 عام بالتربية والتعليم، متهماً المدرسة بأنها تمثل دور الضحية وهى "الجلاد" – على حد زعمه، مضيفاً: "هى مدرسة حديثه التخرج، قد أقرت وقالت إن نجلى تدخل للدفاع عنها واتهمته بضربها بشهادات الطلاب والمدرسين الموجودين باللجنة، وابنى ليس بطل ولكن لم يتحرش بها جنسياً".

وادعى ولى أمر الطالب، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه "العاشرة مساءً"، أن ما حدث ليس "تحرش" ولكن كان مجرد احتكاك لفظى، لافتاً إلى أن المدرسة حديثة التخرج وليست لديها خبرة امتصاص غضب، واحتواء الطالب الموجود أمامه، مبرراً حديثه بقوله "دى مدرسة حديثة السن عندها 23 سنة، وموجودة فى مدرسة ثانوى عام بها طلاب، مش عندها حِنكة فى التعامل مع الشباب، وأنا مدرس علم نفس وفاهم ده كويس".

وقاطعة الإبراشى قائلاً: "وأنا شايف إن تدريس علم النفس كده خطر ما ترفع شعار الرسول صلى الله عليه وسلم لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، فرد والد الطالب: "لو عمل كده أقطع رقبته، وأنا مدرس فى مدرسة أخرى وعندما تم استدعائى أخدت أبنى وضربته ومكنش فى الواقعة الأصلية، وأبنى أتاخد من على البوابة وتم اتهامى بسب مدرس واعتبرونى شيوعى لأنى راجل بتاع منطق، و ضربته لأنى أحترم زميل مدرس " – بحسب زعمه.

ودافع ولى أمر الطالب عن نجله، بأن الخطأ من البداية هو "دخول مدرستين على طلاب الثانوية العامة، نظراً لمشكلة تبدل القيم عن الأجيال السابقة".

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