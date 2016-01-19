قذاف الدم: الأمة العربية ستتفكك لـ40 دولة أو تندثر..والرحمة على سنوات المجد

حذر أحمد قذاف الدم، المبعوث الشخصى السابق للعقيد الليبى الراحل معمر القذافى وابن عمه، من تفتت الأمة العربية لأربعين دولة أو إندثارها.

ووصف "قذاف الدم" فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"، ثورات الوطن العربية بـ"المصطنعه"، معتبراً أنها سبب تفتت الأمة ودمارها، مضيفاً أن الدول العربية ستتفكك لأربعين دولة وقد تندثر بعد احترامها لإرادة الاستعمار وحدوده الوهمية.

ودعا العرب للاتحاد، قائلاً: "العرب أما أن يتحدوا الأمم أو ينتهوا كأمة الغجر"، مستطرداً: " نترحم الآن على الماضى وسنوات المجد"، لافتاً على أن الوطن العربى منذ 40 عاماً كان يجمعه ميثاق ووحدة مشتركة، بينما يسوده الآن القتال فى غياب المشروع والرؤية.

>