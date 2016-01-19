حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>حاول أن تغير من نفسك فى محيط العمل فلا يوجد قواعد ثابتة فى الحياة، لا تعاند وكن مرن اكثر من ذلك حتى تستطيع أن تطور من نفسك، لا تنظر إلى المكائد أو الدسائس فهذا سوف يعيق مسيرة تقدمكم أجعل لحلمك هدف تسعى إلى تحقيقة ولا تنظر إلى غيرة.
برج الجوزاء على الصعيد العاطفي: لا تنظر إلى الماضى فلا يوجد هناك نقاط تلاقى فى الأفكار أو العواطف بينك وبين الحبيب، حاول أن تبتعد عن هذه المرحلة بكل مافيها من الحلو والسىء و أفتح أبواب جديدة فى أماكن جديدة.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي: حاول أن تسارع بعمل التحاليل اللازمة لك حتى تطمأن على صحتك، الرياضة من الأمور الهامة وأنت من الشخصيات التى تكرهة الحركة ، لكن صحتك تستحق منك أن تسعى لذلك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: سيكون هذا العام مناسب أن تحقق أحلامك القديمة والتخلص من الماضى بكل مافيه من تفاصيل سواء جيدة أو سيئة وهذا سيكون أفضل بكثير من التشبث بأحبال دائبة .
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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016
>برج الحمل على الصعيد المهني:
>تحاول دائما أن تسعى إلى التميز فى عملك، لا تتردد فى تقديم مشروعك فسوف يلاقى إقبال كبير من المحيطين بك وسوف يكون بمثابة نقطة انطلاق لك نحو إبداعات أكبر لا تتأخر أكثر من ذلك.
برج الحمل على الصعيد العاطفى: يطرق الحب بابك حاول أن تفتح الباب للحب الجديد، فربما يكون النصيب توقع أن يكون القادم أفضل حتى تتحقق لك الأمنيات، لا تنظر إلى الماضى حتى لا يؤثر على مستقبلك .
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برج الحمل على الصعيد الصحي: تحاول دائما أن تسير على النهج الصحى وتعليمات الطبيب مما يساعد على أن تكون فى حالة جيدة دائما، مارس الرياضة وتناول الوجبات الصحية حتى تحافظ على ليقاتك البدنية .
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: تتوقع لك الأبراج أن تكون السنة مليئة بالأخبار السعيدة على المستوى المهنى والعاطفى ، ستكون الأيام كفيلة أن تعوضك على الماضى الأليم
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>برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016
>برج العذراء على الصعيد المهني:
>لا تستطيع العمل بطريقة مهنية منظمة ودائما تسعى إلى تسلق الحوائط حتى تختصر المسافات، يراك المحيطين بك منتهز للفرص ولا تهتم سوى بمصالحك الشخصية، حاول أن تعدل من سلوكك لتغير وجهة نظر المحيطين بك.
برج العذراء على الصعيد العاطفى: تحاول أن تعود إلى حبك القديم ولكنك أخطأت كثيرا مما لم يعد مجال لإصلاح ، حاول أن تتريث لربما حدثت بعض المفارقات التى تجعل من الحياة فى الفترة القادمة افضل بكثير من الوقت الحالى.
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برج العذراء على الصعيد الصحي: تتعرض لوعكة صحية حاول أن تتجاوزها بقليل من الصبر والراحة المنزلية حتى تتعافى وتمر هذه الفترة على سلام، ولا تحاول أن تتغافل عن تعليمات الطبيب لأن ذلك سيعرضك للمخاطر.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: حاول تعديل سلوك حتى تغير من نظرة المحيطين بك لأفعالك فدائما أنت تتلقى اللوم بنوع من اللامبالة وهذا يجعل موقفك دائما سئ.
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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20 يناير 2016
>برج الأسد على الصعيد المهنى:
>تتلقى طعنة فى ظهرك من أحد المقربين، احتفظ بسرك لنفسك فقط، ولا تتعامل مع الأمور بسطحية زيادة عن اللازم،واستمع إلى نصيحة أهلك
على الصعيد العاطفى: شخص قديم يقابلك يعيد إليك ذكريات جميلة، اترك نفسك واستمتع بلحظات ربما لن يتكرر الأمر ثانية، ولا تجعل الفرصة تضيع منك مره آخرى.
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برج الأسد على الصعيد الصحي: اهمالك فى حالتك الصحية، سيجلب لك كثيراً من المتاعب، تحتاج إلى زيارة للطبيب حتى لا تتطور اللأمور اكثر من ذلك
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد : يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من الصدمة بسبب تلقى طعنة من المقربين فى محيط العمل ، لكن سرعان ما يهدا هذا الأحساس بعد مقابلة شخص قديم يعيد غليه ذكريات فترة جميلة مضت فى حياته، اغتنم الفرصة هذه المره ولا تضيعها مثلما فعلت من قبل، ولا تجعل حالتك الصحية تسوء أكثر.
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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 20 يناير 2016
>الجدى على الصعيد المهني:
>تستعيد طاقتك وتعيد اكتساب ثقة المحيطين بك من جديد، البحث عن أفكار جديدة فى العمل يبرز تميزك ، لكن احذر من التراخى والكسل
على الصعيد العاطفى: مشكلة قديمة تحل، والتعاون بينك وبين شريك حياتك يصحح أوضاع قائمة تزعجك،حاول أن تصفى الخلافات واخلق اجواء رومانسية جديدة
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برج الجدى على الصعيد الصحي: تحتاج إلى الراحة بعد فترة الأرهاق التى تعيشها حالياً،اذهب إلى مكان للاستجمام واحرص على تناول الاطعمة الصحية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يبدأ الحظ فى الابتسام له،ويعيد ريادته فى محيط العمل، وانتهاء مشكلات قائمة على المستوى الأسرى والعاطفى، التفاهم والاستماع الجيد يخدمك كثيراً هذه الفترة،احذر من الوقوع فى اخطاء قديمة، ولا تترك الكسل يسيطر عليك، تحتاج إلى فترة استجمام لتتخلص من الأرهاق، واحرص على تناول الأطعمة الصحية.
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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016
>برج الحوت على الصعيد المهنى..
>على الرغم من أن كل الظروف السيئة محيطة بك، إلا أنك تحاول أن تتجاوز كل هذه العقبات، كما أن العاملين معك يحاولوا أن يجروك إلى الخلف، فلا تدع لهم فرصة لذلك، وعليك أن تنجز كل المهام المطلوبة منك.
برج الحوت على الصعيد العاطفى.. تحاول أن تسيطر على علاقتك بالحبيب، خصوصاً أنه فى الفترة المُقبلة، مررت علاقتكما بالكثير من الأزمات التى كانت سبباً فى وقوع الكثير من الخلافات بينكما.
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على الصعيد الصحى.. أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك أن تعطى لنفسك وقت كافى من الراحة، وتحصل كذلك على عدد ساعات من النوم، حتى لا تفقد قدرتك على المداومة والاستمرار فى العمل بنفس الكفاءة.
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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة.. يتوقع لك العلماء فى الفترة المقبلة، وضعاً أفضل على كل المستويات، فمن الأفضل أن تستعد لهذه المرحلة، حتى لا تقع فى الكثير من الأخطاء، فمن الضرورى أن تدرس هذه الخطوات جيداً قبل البدء فيها.
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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016
>السرطان على الصعيد المهنى:
>أنت فى محاولة دائمة لأثبات ذاتك، ربما تكمن المشكلة فى طريقة تنفيذك لخطتك، حاول أن تركز أكثر فى تفاصيل العمل، الحلول دائماً تكمن فى التفاصيل
على الصعيد العاطفى: تعيش لحظات رومانسية مع شريك حياتك، التفاهم بينكم يصل إلى أعلى درجاته، وهدية مفاجئة فى الطريق إليك.
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برج السرطان على الصعيد الصحي: حالتك الصحية جيدة جداً، لكن تحتاج إلى راحة ذهنية لتستعيد قوتك فى التركيز فى الأداء المهنى.
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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يقابل صعوبات فى العمل نتيجة لضعف تركيزه، وأسلوبه الخاطىء فى تنفيذ خطته تفقدها مميزاتها، اوضاعك مستقرة مع شريك حياتك ومفاجئات سارة تصلك قريباً، تحتاج إلى اجازة ذهنية لتستعيد قوة تركيزك، عقلك مشتت بين التفكير فى خطتك العملية وتنفيذها.
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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016
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برج العقرب على الصعيد المهنى.. تحاول خلال الفترة القادمة إعادة ترتيب أوراقك من جديد، حتى تستطيع تحقيق ما تريد على المستوى المهنى بعد الكثير من الأزمات التى وقعت بها فى الفترة الماضية، فحاول أن تكون هادئ قدر الإمكان لتتجاوز المرحلة بآمان.
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برج العقرب على الصعيد العاطفى.. تعتبر علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، فقط حاول أن تحتويه أكثر من ذلك وتستمع إلى مشاكله، ولا تدع العصبية والقرارات الخاطئة تسيطر على علاقتكما أكثر من ذلك.
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على الصعيد الصحى.. ينصحك الأطباء بالاهتمام بالصحة أكثر من ذلك، أهتم بها وحاول أن تبتعد على تناول الأكل غير الصحى، حتى لا تدفع فاتورة الإهمال غالية.
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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة.. فترة قصيرة من التعب ستمر بها، ولكن بعد ذلك سيكون هناك انفراجة على كافة الأصعدة بداية من العمل والعائلة، وكذلك تحسن أوضاعك فى العمل، كذلك يجب أن تهتم بكل الأمور التى تبدو صعبة.
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برج القوس حظك اليوم.. الأربعاء 20 يناير 2016
>برح القوس على الصعيد المهنى..
>يتوقع لك أن تكون الأيام المقبلة أفضل كثيراً على مستوى العمل، فمن الأفضل أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بك، حتى لا تفقد ما وصلت إليه مؤخراً فى العمل بعد مجهود كبير.
برج القوس على الصعيد العاطفى.. علاقتك بالحبيب أفضل بكثير مما كانت عليه، كل ما عليك أن تعيد الحديث معه فى الأزمات التى سبق وأن مررت بها العلاقة، حتى لا تعود الأخطاء من جديد، وتخسر أكثر من ذلك.
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على الصعيد الصحى.. أوضاعك الصحية جيدة جداً، ولكن عليك أن تنتبه إلى هذه التفاصيل الصغيرة التى دائماً ما يوصى بها الأطباء، لأنك إذا تجاهلتها سيكون لها تأثير سئ عليك فيما بعد.
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توقعات علماء الفلك لك.. أوضاعك تسير فى الاتجاه الصحيح، من المتوقع أن تحقق النجاحات فى الفترة المقبلة، حاول أن تهئئ كافة الظروف المحيطة بك، ولا تدع الأمور تدفعك إلى الأسوأ كن حذر وانتبه إلى ما يحاك لك.
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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016
>برج الميزان على الصعيد المهني:
>لا تكن لقمة سهلة فى أفواه زملائك فى العمل، خاصة من هم فى مراتب أعلى منك فهناك من يحاول أن يهدر حقك ويحرمك من الحصول على أجر عادل ويحرمك من التقدير المعنوى الذى تستحقه مقابل العمل الشاق الذى تقوم به والمجهود الذى تبذله.
على الصعيد العاطفى: يعترف لك معجب سرى بحبه وسيصدمك ذلك لأنه سيكون شخصًا غير متوقعًا، ورغم ذلك حاول أن تتغلب على صدمتك وتخفى رد فعلك الحقيقى وتتريث فى التفكير فى العرض بموضوعية تامة، ولكن فى كل الأحوال لا تجبر نفسك على اتخاذ قرار لا يروق لقلبك مهما كانت العواقب.
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برج الميزان على الصعيد الصحي: مشاكلك المتزايدة مع التركيز بمثابة جرس إنذار ينبهك إلى إهمالك المتزايد بحق نفسك خاصة على صعيد التغذية والروتين الصحى للحياة، فأعد النظر فى هذا الأمر وابدأ التفكير فى اتباع نظام غذائى صحى.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: شعورك بالتردد قد يضيع عليك الكثير من الفرص الذهبية فى الأيام المقبلة، بالإضافة إلى عدم تقديرك لقيمتك الحقيقية وعدم إدراكك للمواهب التى تمتلكها، أعد اكتشاف نفسك وتعامل مع العروض التى تتلقاها بطريقة مختلفة بها تقدير أكبر لذاتك.
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>برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016
>برج الدلو على الصعيد المهني:
>احترس من الانخراط فى معارك شخصية بدلاً من الانهماك فى العمل، وهذا سيؤثر سلبا على انتاجيتك وكذلك على صورتك فى مكان العمل فحاول أن تستعيد توازنك وتنتبه لنفسك وتبتعد بها عن المشاكل الجانبية وتنظر لأمور العمل بموضوعية.
على الصعيد العاطفى: حساسيتك المفرطة تسبب مشاكل بينك وبين الشريك اليوم، وتجعله يشعر بأن هناك فارقًا كبيرًا بينكما وحواجز مرتفعة وأنه ليس مقربا اليك بما يكفى، فحاول أن تتدارك هذا الأمر وتنتبه لردود فعلك وتتحكم بمشاعرك أكثر مما تفعل الآن.
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برج الدلو على الصعيد الصحي:
>مشاعرك المكتومة تشكل نوعا من الضغط على أعصابك، فحاول أن تنفس عن نفسك وتنتبه لمستويات التوتر لديك كى لا تعانى مشكلات صحية كبيرة فى هذا الوقت الحرج خاصة أن حركة الأبراج ليست فى صالحك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: تمر بوقت حرج وتحتاج لأن تعيد النظر بشأن طريقتك فى الحكم على الأمور والأشخاص، وتراجع ردود فعلك لأنها أحيانًا ما يكون مبالغ فيها وليس لها ما يبررها، لا مانع من أن تدافع عن نفسك لكن لا تجعل ذلك يفقدك الحكم الموضوعى على الأمور.
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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016
>برج الثور على الصعيد المهني:
>تكتشف اليوم أن ثقتك كانت فى محلها، وتتأكد من أنك اعتمدت على قائد جيد وحازم وتجنى هذا اليوم ثمار عملك الجاد خلال الفترة الماضية.
على الصعيد العاطفى: لا تجعل توقعاتك العالية من الشريك تتسبب فى إحباطك وتجعل عواطفك تتراجع، حاول أن تكون أكثر مرونة فى علاقة الحب وتكون أكثر هدوءًا وميلاً للسلام.
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برج الثور على الصعيد الصحي: صحتك متألقة فى هذا الوقت ويمكنك الاستمتاع بهذا التميز والخروج فى نزهة وممارسة الرياضة المفضلة لديك ومستوى طاقتك مرتفع أيضًا ومعنوياتك كذلك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور: يجب أن تكون مرنا فى التعامل مع الآخرين هذا اليوم خاصة أنك ستواجه مشكلات كثيرة تحتاج لأن تتعامل معها بذكاء ومرونة ولا تتشبث برأيك وتعلم متى تنحنى للعاصفة.
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