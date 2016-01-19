حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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>برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20 يناير 2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 20 يناير 2016

>الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

>السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

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برج العقرب على الصعيد المهنى..

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برج العقرب على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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برج القوس حظك اليوم.. الأربعاء 20 يناير 2016

>برح القوس على الصعيد المهنى..

برج القوس على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك..

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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>برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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>حاول أن تغير من نفسك فى محيط العمل فلا يوجد قواعد ثابتة فى الحياة، لا تعاند وكن مرن اكثر من ذلك حتى تستطيع أن تطور من نفسك، لا تنظر إلى المكائد أو الدسائس فهذا سوف يعيق مسيرة تقدمكم أجعل لحلمك هدف تسعى إلى تحقيقة ولا تنظر إلى غيرة.لا تنظر إلى الماضى فلا يوجد هناك نقاط تلاقى فى الأفكار أو العواطف بينك وبين الحبيب، حاول أن تبتعد عن هذه المرحلة بكل مافيها من الحلو والسىء و أفتح أبواب جديدة فى أماكن جديدة.حاول أن تسارع بعمل التحاليل اللازمة لك حتى تطمأن على صحتك، الرياضة من الأمور الهامة وأنت من الشخصيات التى تكرهة الحركة ، لكن صحتك تستحق منك أن تسعى لذلك.سيكون هذا العام مناسب أن تحقق أحلامك القديمة والتخلص من الماضى بكل مافيه من تفاصيل سواء جيدة أو سيئة وهذا سيكون أفضل بكثير من التشبث بأحبال دائبة .>تحاول دائما أن تسعى إلى التميز فى عملك، لا تتردد فى تقديم مشروعك فسوف يلاقى إقبال كبير من المحيطين بك وسوف يكون بمثابة نقطة انطلاق لك نحو إبداعات أكبر لا تتأخر أكثر من ذلك.يطرق الحب بابك حاول أن تفتح الباب للحب الجديد، فربما يكون النصيب توقع أن يكون القادم أفضل حتى تتحقق لك الأمنيات، لا تنظر إلى الماضى حتى لا يؤثر على مستقبلك .تحاول دائما أن تسير على النهج الصحى وتعليمات الطبيب مما يساعد على أن تكون فى حالة جيدة دائما، مارس الرياضة وتناول الوجبات الصحية حتى تحافظ على ليقاتك البدنية .تتوقع لك الأبراج أن تكون السنة مليئة بالأخبار السعيدة على المستوى المهنى والعاطفى ، ستكون الأيام كفيلة أن تعوضك على الماضى الأليم>لا تستطيع العمل بطريقة مهنية منظمة ودائما تسعى إلى تسلق الحوائط حتى تختصر المسافات، يراك المحيطين بك منتهز للفرص ولا تهتم سوى بمصالحك الشخصية، حاول أن تعدل من سلوكك لتغير وجهة نظر المحيطين بك.تحاول أن تعود إلى حبك القديم ولكنك أخطأت كثيرا مما لم يعد مجال لإصلاح ، حاول أن تتريث لربما حدثت بعض المفارقات التى تجعل من الحياة فى الفترة القادمة افضل بكثير من الوقت الحالى.تتعرض لوعكة صحية حاول أن تتجاوزها بقليل من الصبر والراحة المنزلية حتى تتعافى وتمر هذه الفترة على سلام، ولا تحاول أن تتغافل عن تعليمات الطبيب لأن ذلك سيعرضك للمخاطر.حاول تعديل سلوك حتى تغير من نظرة المحيطين بك لأفعالك فدائما أنت تتلقى اللوم بنوع من اللامبالة وهذا يجعل موقفك دائما سئ.>تتلقى طعنة فى ظهرك من أحد المقربين، احتفظ بسرك لنفسك فقط، ولا تتعامل مع الأمور بسطحية زيادة عن اللازم،واستمع إلى نصيحة أهلكشخص قديم يقابلك يعيد إليك ذكريات جميلة، اترك نفسك واستمتع بلحظات ربما لن يتكرر الأمر ثانية، ولا تجعل الفرصة تضيع منك مره آخرى.اهمالك فى حالتك الصحية، سيجلب لك كثيراً من المتاعب، تحتاج إلى زيارة للطبيب حتى لا تتطور اللأمور اكثر من ذلكيتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من الصدمة بسبب تلقى طعنة من المقربين فى محيط العمل ، لكن سرعان ما يهدا هذا الأحساس بعد مقابلة شخص قديم يعيد غليه ذكريات فترة جميلة مضت فى حياته، اغتنم الفرصة هذه المره ولا تضيعها مثلما فعلت من قبل، ولا تجعل حالتك الصحية تسوء أكثر.>تستعيد طاقتك وتعيد اكتساب ثقة المحيطين بك من جديد، البحث عن أفكار جديدة فى العمل يبرز تميزك ، لكن احذر من التراخى والكسلمشكلة قديمة تحل، والتعاون بينك وبين شريك حياتك يصحح أوضاع قائمة تزعجك،حاول أن تصفى الخلافات واخلق اجواء رومانسية جديدةتحتاج إلى الراحة بعد فترة الأرهاق التى تعيشها حالياً،اذهب إلى مكان للاستجمام واحرص على تناول الاطعمة الصحية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يبدأ الحظ فى الابتسام له،ويعيد ريادته فى محيط العمل، وانتهاء مشكلات قائمة على المستوى الأسرى والعاطفى، التفاهم والاستماع الجيد يخدمك كثيراً هذه الفترة،احذر من الوقوع فى اخطاء قديمة، ولا تترك الكسل يسيطر عليك، تحتاج إلى فترة استجمام لتتخلص من الأرهاق، واحرص على تناول الأطعمة الصحية.>على الرغم من أن كل الظروف السيئة محيطة بك، إلا أنك تحاول أن تتجاوز كل هذه العقبات، كما أن العاملين معك يحاولوا أن يجروك إلى الخلف، فلا تدع لهم فرصة لذلك، وعليك أن تنجز كل المهام المطلوبة منك.تحاول أن تسيطر على علاقتك بالحبيب، خصوصاً أنه فى الفترة المُقبلة، مررت علاقتكما بالكثير من الأزمات التى كانت سبباً فى وقوع الكثير من الخلافات بينكما.أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك أن تعطى لنفسك وقت كافى من الراحة، وتحصل كذلك على عدد ساعات من النوم، حتى لا تفقد قدرتك على المداومة والاستمرار فى العمل بنفس الكفاءة.يتوقع لك العلماء فى الفترة المقبلة، وضعاً أفضل على كل المستويات، فمن الأفضل أن تستعد لهذه المرحلة، حتى لا تقع فى الكثير من الأخطاء، فمن الضرورى أن تدرس هذه الخطوات جيداً قبل البدء فيها.>أنت فى محاولة دائمة لأثبات ذاتك، ربما تكمن المشكلة فى طريقة تنفيذك لخطتك، حاول أن تركز أكثر فى تفاصيل العمل، الحلول دائماً تكمن فى التفاصيلتعيش لحظات رومانسية مع شريك حياتك، التفاهم بينكم يصل إلى أعلى درجاته، وهدية مفاجئة فى الطريق إليك.حالتك الصحية جيدة جداً، لكن تحتاج إلى راحة ذهنية لتستعيد قوتك فى التركيز فى الأداء المهنى.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يقابل صعوبات فى العمل نتيجة لضعف تركيزه، وأسلوبه الخاطىء فى تنفيذ خطته تفقدها مميزاتها، اوضاعك مستقرة مع شريك حياتك ومفاجئات سارة تصلك قريباً، تحتاج إلى اجازة ذهنية لتستعيد قوة تركيزك، عقلك مشتت بين التفكير فى خطتك العملية وتنفيذها.تحاول خلال الفترة القادمة إعادة ترتيب أوراقك من جديد، حتى تستطيع تحقيق ما تريد على المستوى المهنى بعد الكثير من الأزمات التى وقعت بها فى الفترة الماضية، فحاول أن تكون هادئ قدر الإمكان لتتجاوز المرحلة بآمان.تعتبر علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، فقط حاول أن تحتويه أكثر من ذلك وتستمع إلى مشاكله، ولا تدع العصبية والقرارات الخاطئة تسيطر على علاقتكما أكثر من ذلك.ينصحك الأطباء بالاهتمام بالصحة أكثر من ذلك، أهتم بها وحاول أن تبتعد على تناول الأكل غير الصحى، حتى لا تدفع فاتورة الإهمال غالية.فترة قصيرة من التعب ستمر بها، ولكن بعد ذلك سيكون هناك انفراجة على كافة الأصعدة بداية من العمل والعائلة، وكذلك تحسن أوضاعك فى العمل، كذلك يجب أن تهتم بكل الأمور التى تبدو صعبة.>يتوقع لك أن تكون الأيام المقبلة أفضل كثيراً على مستوى العمل، فمن الأفضل أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بك، حتى لا تفقد ما وصلت إليه مؤخراً فى العمل بعد مجهود كبير.علاقتك بالحبيب أفضل بكثير مما كانت عليه، كل ما عليك أن تعيد الحديث معه فى الأزمات التى سبق وأن مررت بها العلاقة، حتى لا تعود الأخطاء من جديد، وتخسر أكثر من ذلك.أوضاعك الصحية جيدة جداً، ولكن عليك أن تنتبه إلى هذه التفاصيل الصغيرة التى دائماً ما يوصى بها الأطباء، لأنك إذا تجاهلتها سيكون لها تأثير سئ عليك فيما بعد.أوضاعك تسير فى الاتجاه الصحيح، من المتوقع أن تحقق النجاحات فى الفترة المقبلة، حاول أن تهئئ كافة الظروف المحيطة بك، ولا تدع الأمور تدفعك إلى الأسوأ كن حذر وانتبه إلى ما يحاك لك.>لا تكن لقمة سهلة فى أفواه زملائك فى العمل، خاصة من هم فى مراتب أعلى منك فهناك من يحاول أن يهدر حقك ويحرمك من الحصول على أجر عادل ويحرمك من التقدير المعنوى الذى تستحقه مقابل العمل الشاق الذى تقوم به والمجهود الذى تبذله.يعترف لك معجب سرى بحبه وسيصدمك ذلك لأنه سيكون شخصًا غير متوقعًا، ورغم ذلك حاول أن تتغلب على صدمتك وتخفى رد فعلك الحقيقى وتتريث فى التفكير فى العرض بموضوعية تامة، ولكن فى كل الأحوال لا تجبر نفسك على اتخاذ قرار لا يروق لقلبك مهما كانت العواقب.مشاكلك المتزايدة مع التركيز بمثابة جرس إنذار ينبهك إلى إهمالك المتزايد بحق نفسك خاصة على صعيد التغذية والروتين الصحى للحياة، فأعد النظر فى هذا الأمر وابدأ التفكير فى اتباع نظام غذائى صحى.شعورك بالتردد قد يضيع عليك الكثير من الفرص الذهبية فى الأيام المقبلة، بالإضافة إلى عدم تقديرك لقيمتك الحقيقية وعدم إدراكك للمواهب التى تمتلكها، أعد اكتشاف نفسك وتعامل مع العروض التى تتلقاها بطريقة مختلفة بها تقدير أكبر لذاتك.>احترس من الانخراط فى معارك شخصية بدلاً من الانهماك فى العمل، وهذا سيؤثر سلبا على انتاجيتك وكذلك على صورتك فى مكان العمل فحاول أن تستعيد توازنك وتنتبه لنفسك وتبتعد بها عن المشاكل الجانبية وتنظر لأمور العمل بموضوعية.حساسيتك المفرطة تسبب مشاكل بينك وبين الشريك اليوم، وتجعله يشعر بأن هناك فارقًا كبيرًا بينكما وحواجز مرتفعة وأنه ليس مقربا اليك بما يكفى، فحاول أن تتدارك هذا الأمر وتنتبه لردود فعلك وتتحكم بمشاعرك أكثر مما تفعل الآن.>مشاعرك المكتومة تشكل نوعا من الضغط على أعصابك، فحاول أن تنفس عن نفسك وتنتبه لمستويات التوتر لديك كى لا تعانى مشكلات صحية كبيرة فى هذا الوقت الحرج خاصة أن حركة الأبراج ليست فى صالحك.تمر بوقت حرج وتحتاج لأن تعيد النظر بشأن طريقتك فى الحكم على الأمور والأشخاص، وتراجع ردود فعلك لأنها أحيانًا ما يكون مبالغ فيها وليس لها ما يبررها، لا مانع من أن تدافع عن نفسك لكن لا تجعل ذلك يفقدك الحكم الموضوعى على الأمور.>تكتشف اليوم أن ثقتك كانت فى محلها، وتتأكد من أنك اعتمدت على قائد جيد وحازم وتجنى هذا اليوم ثمار عملك الجاد خلال الفترة الماضية.لا تجعل توقعاتك العالية من الشريك تتسبب فى إحباطك وتجعل عواطفك تتراجع، حاول أن تكون أكثر مرونة فى علاقة الحب وتكون أكثر هدوءًا وميلاً للسلام.صحتك متألقة فى هذا الوقت ويمكنك الاستمتاع بهذا التميز والخروج فى نزهة وممارسة الرياضة المفضلة لديك ومستوى طاقتك مرتفع أيضًا ومعنوياتك كذلك.يجب أن تكون مرنا فى التعامل مع الآخرين هذا اليوم خاصة أنك ستواجه مشكلات كثيرة تحتاج لأن تتعامل معها بذكاء ومرونة ولا تتشبث برأيك وتعلم متى تنحنى للعاصفة.