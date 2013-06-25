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مواتير شركة المياه تغرق قرية موشا بأسيوط

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مواتير شركة المياه تغرق قرية موشا بأسيوط مواتير شركة المياه تغرق قرية موشا بأسيوط

كتب : سعاد أحمد منذ 43 دقيقة

سادت حالة من الاستياء الشديد، بين أهالي قرية موشا، بعدما فوجئوا باقتحام المياه لمنازلهم في الساعات الأولي من يوم الثلاثاء، نتيجة قيام موظفي محطة مياه الشرب بالقرية، ترك المواتير في حالة عمل مستمر دون توقف، مما زاد من كميات المياه الموجودة داخل الفنطاس الرئيسي، واندفعت مياه الشرب بقوة جارفة على المساكن والشوارع التي تحولت إلى بركة كبيرة من المياه.

ومن جانبهم قام الأهالي بالاتصال برئيس القرية، إلا أنهم لم يجدوا أي تحرك من قبله مما اضطرهم للتعامل مع الموقف وإغلاق المحطة بالسلاسل الحديدية، والتجمهر أمامها للمطالبة بسرعة محاسبة المقصرين، خاصة وأن المياه تمكنت من إتلاف عشرات الأكياس من القمح الموجوة داخل منازل المواطنين.

ومن ناحية أخرى قام المهندس جمال آدم السكرتير العام للمحافظة، فور علمه بالواقعة، باتخاذ التدابير اللازمة وتم مخاطبة شركة المياه التي تولت عمليات نزحها، وحصر التلفيات الخاصة بالأهالي.

ويذكر أن قرية موشا يعيش بها ما يقرب من مائة ألف نسمة، ويعاني المئات من أهلها من أمراض متعددة نتيجة لسوء المياه، نظرا لاختلاطها بمياه الصرف الصحي بعد انتشار "الأيسونات" داخل منازل القرية لعدم وجود صرف صحي.

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