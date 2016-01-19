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فرنجية :مازالت مرشحا للرئاسة اللبنانية

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فرنجية :مازالت مرشحا للرئاسة اللبنانية فرنجية :مازالت مرشحا للرئاسة اللبنانية
قال النائب اللبنانى سليمان فرنجية رئيس "تيار المردة المرشح للرئاسة اللبنانية أنه مازال مرشحا للرئاسة اللبنانية.

وقال - فى أول تعليق له على ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعماد ميشال عون للرئاسة اللبنانية - " أنا ما زلت مرشحاً ومن يريدنى يعرف عنوان منزلى".

جاء ذلك فى تصريح لفرنجية (المرشح من قبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى) خلال زيارته لمقر البطريركية المارونية اللبنانية مساء اليوم.
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