فرنجية :مازالت مرشحا للرئاسة اللبنانية

قال النائب اللبنانى سليمان فرنجية رئيس "تيار المردة المرشح للرئاسة اللبنانية أنه مازال مرشحا للرئاسة اللبنانية.

وقال - فى أول تعليق له على ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعماد ميشال عون للرئاسة اللبنانية - " أنا ما زلت مرشحاً ومن يريدنى يعرف عنوان منزلى".

جاء ذلك فى تصريح لفرنجية (المرشح من قبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى) خلال زيارته لمقر البطريركية المارونية اللبنانية مساء اليوم.

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