وزير داخلية العراق: معركتنا مستمرة مع الإرهاب حتى تطهير أراضينا

>طالب وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان، بمضاعفة الجهود والاستعداد للسيطرة على الأرض بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، وقال: إن معركة العراق مستمرة مع الإرهاب حتى تطهير آخر شبر من أراضيه.

وافتتح الغبان يوم الاثنين، غرفة عمليات متطورة بمقر قيادة قوات حرس الحدود العراقية مجهزة بأحدث الاجهزة والأنظمة الأليكترونية.

وأجرى وزير الداخلية العراقى جولة تفقد خلالها قيادة قوات حرس الحدود، والتقى قائد قوات حرس الحدود الفريق حامد عبد الله ابراهيم وقادة وضباط القيادة.. وأكد أن قيادة قوات حرس الحدود إحدى من أهم تشكيلات وزارة الداخلية وتضطلع بمهام كبيرة ومهمة كونها الخط الاول فى الدفاع عن امن العراق والحامية الرئيسية لحدود البلاد والتصدى لكل من يحاول العبث بأمن العراق.

وأثنى الغبان خلال الجولة على الجهود المبذولة لتطوير عمل القيادة بالشكل الذى يمكنها من تحديد المهام الموكلة اليها بالشكل المطلوب.

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