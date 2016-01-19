برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>حاول أن تغير من نفسك فى محيط العمل فلا يوجد قواعد ثابتة فى الحياة، لا تعاند وكن مرن اكثر من ذلك حتى تستطيع أن تطور من نفسك، لا تنظر إلى المكائد أو الدسائس فهذا سوف يعيق مسيرة تقدمكم أجعل لحلمك هدف تسعى إلى تحقيقة ولا تنظر إلى غيرة.>لا تنظر إلى الماضى فلا يوجد هناك نقاط تلاقى فى الأفكار أو العواطف بينك وبين الحبيب، حاول أن تبتعد عن هذه المرحلة بكل مافيها من الحلو والسىء و أفتح أبواب جديدة فى أماكن جديدة.>حاول أن تسارع بعمل التحاليل اللازمة لك حتى تطمأن على صحتك، الرياضة من الأمور الهامة وأنت من الشخصيات التى تكرهة الحركة ، لكن صحتك تستحق منك أن تسعى لذلك.>سيكون هذا العام مناسب أن تحقق أحلامك القديمة والتخلص من الماضى بكل مافيه من تفاصيل سواء جيدة أو سيئة وهذا سيكون أفضل بكثير من التشبث بأحبال دائبة .