أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

على الصعيد المهني:


>حاول أن تغير من نفسك فى محيط العمل فلا يوجد قواعد ثابتة فى الحياة، لا تعاند وكن مرن اكثر من ذلك حتى تستطيع أن تطور من نفسك، لا تنظر إلى المكائد أو الدسائس فهذا سوف يعيق مسيرة تقدمكم أجعل لحلمك هدف تسعى إلى تحقيقة ولا تنظر إلى غيرة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:


>لا تنظر إلى الماضى فلا يوجد هناك نقاط تلاقى فى الأفكار أو العواطف بينك وبين الحبيب، حاول أن تبتعد عن هذه المرحلة بكل مافيها من الحلو والسىء و أفتح أبواب جديدة فى أماكن جديدة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>حاول أن تسارع بعمل التحاليل اللازمة لك حتى تطمأن على صحتك، الرياضة من الأمور الهامة وأنت من الشخصيات التى تكرهة الحركة ، لكن صحتك تستحق منك أن تسعى لذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>سيكون هذا العام مناسب أن تحقق أحلامك القديمة والتخلص من الماضى بكل مافيه من تفاصيل سواء جيدة أو سيئة وهذا سيكون أفضل بكثير من التشبث بأحبال دائبة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى