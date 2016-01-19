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برج القوس حظك اليوم.. الأربعاء 20 يناير 2016

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برج القوس حظك اليوم.. الأربعاء 20 يناير 2016 برج القوس حظك اليوم.. الأربعاء 20 يناير 2016

برح القوس على الصعيد المهنى..
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يتوقع لك أن تكون الأيام المقبلة أفضل كثيراً على مستوى العمل، فمن الأفضل أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بك، حتى لا تفقد ما وصلت إليه مؤخراً فى العمل بعد مجهود كبير.

برج القوس على الصعيد العاطفى..
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علاقتك بالحبيب أفضل بكثير مما كانت عليه، كل ما عليك أن تعيد الحديث معه فى الأزمات التى سبق وأن مررت بها العلاقة، حتى لا تعود الأخطاء من جديد، وتخسر أكثر من ذلك.

على الصعيد الصحى..
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أوضاعك الصحية جيدة جداً، ولكن عليك أن تنتبه إلى هذه التفاصيل الصغيرة التى دائماً ما يوصى بها الأطباء، لأنك إذا تجاهلتها سيكون لها تأثير سئ عليك فيما بعد.
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>توقعات علماء الفلك لك..


>أوضاعك تسير فى الاتجاه الصحيح، من المتوقع أن تحقق النجاحات فى الفترة المقبلة، حاول أن تهئئ كافة الظروف المحيطة بك، ولا تدع الأمور تدفعك إلى الأسوأ كن حذر وانتبه إلى ما يحاك لك.

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مصر 365

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