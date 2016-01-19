برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..
>تحاول خلال الفترة القادمة إعادة ترتيب أوراقك من جديد، حتى تستطيع تحقيق ما تريد على المستوى المهنى بعد الكثير من الأزمات التى وقعت بها فى الفترة الماضية، فحاول أن تكون هادئ قدر الإمكان لتتجاوز المرحلة بآمان.
برج العقرب على الصعيد العاطفى..
>تعتبر علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، فقط حاول أن تحتويه أكثر من ذلك وتستمع إلى مشاكله، ولا تدع العصبية والقرارات الخاطئة تسيطر على علاقتكما أكثر من ذلك.
على الصعيد الصحى..
>ينصحك الأطباء بالاهتمام بالصحة أكثر من ذلك، أهتم بها وحاول أن تبتعد على تناول الأكل غير الصحى، حتى لا تدفع فاتورة الإهمال غالية.
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>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..
>فترة قصيرة من التعب ستمر بها، ولكن بعد ذلك سيكون هناك انفراجة على كافة الأصعدة بداية من العمل والعائلة، وكذلك تحسن أوضاعك فى العمل، كذلك يجب أن تهتم بكل الأمور التى تبدو صعبة.