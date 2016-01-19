برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..



>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>تحاول خلال الفترة القادمة إعادة ترتيب أوراقك من جديد، حتى تستطيع تحقيق ما تريد على المستوى المهنى بعد الكثير من الأزمات التى وقعت بها فى الفترة الماضية، فحاول أن تكون هادئ قدر الإمكان لتتجاوز المرحلة بآمان.>تعتبر علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، فقط حاول أن تحتويه أكثر من ذلك وتستمع إلى مشاكله، ولا تدع العصبية والقرارات الخاطئة تسيطر على علاقتكما أكثر من ذلك.>ينصحك الأطباء بالاهتمام بالصحة أكثر من ذلك، أهتم بها وحاول أن تبتعد على تناول الأكل غير الصحى، حتى لا تدفع فاتورة الإهمال غالية.>فترة قصيرة من التعب ستمر بها، ولكن بعد ذلك سيكون هناك انفراجة على كافة الأصعدة بداية من العمل والعائلة، وكذلك تحسن أوضاعك فى العمل، كذلك يجب أن تهتم بكل الأمور التى تبدو صعبة.