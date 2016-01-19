برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>تحاول دائما أن تسعى إلى التميز فى عملك، لا تتردد فى تقديم مشروعك فسوف يلاقى إقبال كبير من المحيطين بك وسوف يكون بمثابة نقطة انطلاق لك نحو إبداعات أكبر لا تتأخر أكثر من ذلك. برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>يطرق الحب بابك حاول أن تفتح الباب للحب الجديد، فربما يكون النصيب توقع أن يكون القادم أفضل حتى تتحقق لك الأمنيات، لا تنظر إلى الماضى حتى لا يؤثر على مستقبلك . برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تحاول دائما أن تسير على النهج الصحى وتعليمات الطبيب مما يساعد على أن تكون فى حالة جيدة دائما، مارس الرياضة وتناول الوجبات الصحية حتى تحافظ على ليقاتك البدنية . توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تتوقع لك الأبراج أن تكون السنة مليئة بالأخبار السعيدة على المستوى المهنى والعاطفى ، ستكون الأيام كفيلة أن تعوضك على الماضى الأليم

شبكةعيونالإخبارية

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